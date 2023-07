Sinner parte forte a Wimbledon, Cerundolo dominato: ora un’altra sfida contro Schwartzman Jannik Sinner ha raggiunto in scioltezza il secondo turno di Wimbledon battendo in poco più di un’ora e mezza Cerundolo.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner a Wimbledon con una prova di forza notevole ha archiviato in scioltezza il primo turno contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista italiano numero 8 al mondo ha battuto il connazionale argentino, fratello del più quotato Francisco con il risultato di 6-2, 6-2, 6-2. Giornata positiva per i tennisti azzurri con la vittoria di Sinner e Musetti, nel femminile eliminata Trevisan.

Non c'è stata praticamente mai partita sul centrale del prestigioso impianto di Wimbledon. Sinner sin dall'inizio ha martellato forte soprattutto sul servizio senza lasciare la possibilità di contromisure ad un avversario che si è confermato di una caratura inferiore (numero 111 del ranking). Non ha avuto bisogno di fare cose eccezionali il tennista altoatesino che con grande autorità si è portato a casa il primo set in 28′.

Il copione si è ripetuto poi anche nel secondo parziale scivolato via con altrettanta velocità. Poco da fare per uno spaesato Cerundolo che ha dimostrato di non trovarsi a proprio agio contro l'azzurro, molto più incisivo e pesante con i suoi colpi. Doppio 6-2 in 55′ per Jannik Sinner.

In avvio di terzo set, Cerundolo ha avuto una chance con le prime due palle break a disposizione. Niente di fatto però per l'argentino, con Sinner che è stato bravo a sventare la minaccia e piazzare invece lui il break che gli ha permesso di allungare verso la vittoria. Un buon test senza dubbio per Jannik che però dovrà verificare le sue condizioni con un avversario di maggiore "consistenza".

Sinner tornerà in campo per il secondo turno di Wimbledon nella giornata di mercoledì. Il suo avversario sarà un altro argentino ovvero Diego Schwartzman, un giocatore che conosce molto bene e del quale è grande amico. I due si sono affrontati tre volte in carriera, due nel 2023: ad avere la meglio è stato sempre l’italiano (a Montecarlo Schwartzman si è ritirato per infortunio).

Anche questo almeno sulla carta dunque è un match in cui Sinner parte strafavorito. Bisognerà fare attenzione però soprattutto a non abbassare il ritmo contro uno dei migliori ribattitori del circuito, reduce però da una stagione disgraziata.