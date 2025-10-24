Sinner scoppia a ridere quando sente cosa gli dice Bublik a fine match: ha detto la verità

Le telecamere hanno inquadrato Alexander Bublik mentre diceva qualcosa a Jannik Sinner dopo essere stato spazzato via dal campione azzurro nei quarti di Vienna: il numero due al mondo ha poi svelato cosa gli ha detto il kazako facendolo scoppiare a ridere.

Uno Jannik Sinner stradominante ha spazzato via Alexander Bublik nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna: un 6-4/6-4 in un'ora e 18 minuti che non ha dato mai chance al 28enne russo naturalizzato kazako. Impressionante la resa del ‘nuovo' servizio di Sinner, che ha ribadito quanto abbia lavorato su questo colpo dopo la partita che lo ha qualificato per la semifinale di domani contro De Minaur: Jannik ha perso solo due punti sulla prima palla di servizio e tre sulla seconda nell'intero match. Con questi numeri alla battuta, è chiaramente ingiocabile, come ha visto anche lo stesso Alcaraz nell'ultimo confronto che ha perso al Six Kings Slam. A fine partita, le telecamere hanno inquadrato il caloroso saluto tra Sinner e Bublik, col kazako che ha detto qualcosa al campione azzurro, facendolo scoppiare a ridere.

Sinner svela cosa gli ha detto Bublik dopo essere stato battuto a Vienna dal campione azzurro

È stato lo stesso Sinner a svelare cosa gli ha detto Bublik quando è venuto a stringergli la mano sotto rete dopo non aver mai dato la minima sensazione di poter impensierire il numero due al mondo: "Io gli ho detto che ha fatto la stagione migliore della sua carriera, lui ha risposto: ‘Sì, potevo fare anche meglio se non giocavamo sempre contro'", ha raccontato Jannik ai microfoni di ‘Sky Sport'.

Parole davanti alle quali il 24enne campione altoatesino non ha potuto che ridere, trovando difficoltà a ribattere, visto che – mettendosi nei panni di Bublik – quella era la sacrosanta verità. Nel 2025, a parte la sorprendente vittoria del kazako sull'erba di Halle a giugno, i due si sono affrontati altre tre volte e altrettante volte Sinner non ha lasciato scampo a Bublik, impedendogli di capitalizzare ulteriormente la stagione che lo ha visto fare un deciso salto di qualità.

Il bilancio delle sfide tra Sinner e Bublik nel 2025: 3-1 per il numero due al mondo

Sinner lo ha battuto nei quarti del Roland Garros, negli ottavi dello US Open e oggi nei quarti di Vienna: tutte partite in cui non ha lasciato neanche un set all'avversario. Bublik lunedì prossimo sarà numero 15 al mondo nella nuova classifica ATP, il suo best ranking in carriera, che migliora l'attuale 16. Una crescita esponenziale quella del kazako, che sembra finalmente aver trovato un po' di equilibrio in campo, lui che è uno dei tennisti più estrosi in circolazione, ma anche dei più instabili caratterialmente. E se magari non avesse incontrato Sinner così tante volte quest'anno, la sua classifica avrebbe potuto essere anche migliore.