Sinner-Ruud oggi in TV in chiaro all’ATP 500 Vienna: orario e diretta streaming Jannik Sinner sfiderà Casper Ruud nei quarti di finale del Torneo Atp 500 di Vienna. Il match è in programma non prima delle 19 ed è il replay della sfida dello scorso anno sempre in Austria vinta dall’italiano che si gioca anche punti importanti per la Race alle ATP Finals. In palio le semifinali contro uno tra Schwartzman e Tiafoe. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming di Sinner-Ruud.

A cura di Marco Beltrami

Sinner dovrà vedersela contro l'ostico Ruud nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Jannik, numero 11 del mondo e 7a testa di serie, sfiderà per la seconda volta in carriera dopo il match vinto proprio in terra austriaca l'anno scorso, l'8° giocatore del ranking, 4° del seeding. Un esame importante per l'azzurro che proverà a vendicare Lorenzo Sonego battuto dopo una battaglia agli ottavi proprio da Ruud. In palio per Sinner, che è reduce dal successo sull'austriaco Novak, ci sono oltre alla semifinale dell'Erste Bank Open contro uno tra Schwartzman e Tiafoe, anche punti importanti per la Race delle ATP Finals, in quello che è un vero e proprio scontro diretto. Ecco tutte le info per la diretta TV e streaming di Sinner-Ruud.

ATP 500 Vienna, dove vedere Sinner – Ruud in TV e streaming

Sinner-Ruud si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis. Il match dei quarti di Vienna sarà trasmesso in diretta oggi sul canale 64 del digitale terrestre, senza abbonamenti. Il confronto tra l'italiano e il norvegese sarà visibile anche sulla piattaforma Sky, con gli abbonati che dovranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 o Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Supertennis è visibile anche su Sky sul canale 224. Per quanto riguarda lo streaming, sarà in chiaro sul sito di Supertennis, utilizzabile anche da smartphone e computer. Gli abbonati Sky invece potranno utilizzare l'app Sky GO.

Sinner all'ATP 500 Vienna oggi, orario e programma della partita contro Ruud

Il match tra Sinner e Ruud si giocherà oggi venerdì 30 novembre sul campo centrale della Wiener Stadthalle di Vienna. Il quarto di finale è in programma non prima delle 19. Questo significa che l'orario d'inizio potrebbe subire delle variazioni nel caso in cui le tre sfide che si giocheranno in precedenza dovessero prolungarsi più del dovuto.

Sinner-Ruud, in palio punti importanti per la Race delle ATP Finals

Jannik Sinner al momento occupa il 10° posto nella Race (ma Nadal 8° non parteciperà), ovvero la classifica per le ATP Finals, il torneo che si disputerà a Torino a cui partecipano i primi giocatori al mondo secondo in ordine d'importanza solo agli Slam. Dopo aver giovato della sconfitta dell'11° Norrie contro Auger Aliassime, e di quella di Hurkacz 9° contro Murray, Sinner potrebbe conquistare altri punti importanti battendo il 7° Ruud.

Il precedente tra Sinner e Ruud e il prossimo avversario

Sinner e Ruud si sono affrontati in una sola occasione, proprio nello stesso torneo di Vienna nell'edizione 2020. Ad avere la meglio 12 mesi fa è stato proprio l'italiano capace d'imporsi in 3 set. Il vincente di questo match se la vedrà contro uno tra Schwartzman e Tiafoe, con quest'ultimo che ha battuto in rimonta uno dei grandi favoriti Djokovic.