Sinner-Ruud oggi al Kooyong Classic: orario TV e dove vedere in chiaro e streaming la partita di tennis Sinner-Ruud è la partita del torneo di esibizione Kooyong Classic. Jannik dopo aver battuto Polmans gioca il suo ultimo match sugli Australian Open. Diretta TV e streaming su Supertennis e Supertennix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner giocherà contro Casper Ruud la sua seconda partita al Kooyong Classic. Dopo aver vinto contro Polmans in due set, e aver vestito anche i panni del commentatore, il tennista italiano che si sta allenando per gli Australian Open giocherà contro il norvegese numero 11 al mondo. Il match è in programma all'1 italiana di giovedì 11 gennaio con diretta TV in chiaro su Supertennis. Due i precedenti, con altrettante vittorie di Sinner. Sarà l'ultima partita per Sinner in questo torneo di esibizione che vede anche la partecipazione di Matteo Berrettini. Un test importante per il giocatore italiano, prima del primo Slam della stagione, dove sarà uno dei protagonisti.

A che ora gioca Sinner oggi contro Ruud: orario e programma

Sinner contro Ruud giocherà oggi giovedì 11 gennaio nelle prime ore della notte. La seconda partita di Jannik al Kooyong Classic è in programma non prima dell'1 di notte italiana. Si tratta del secondo match di giornata e quindi potrebbe anche slittare come orario se il primo dovesse prolungarsi.

Sinner-Ruud oggi al Kooyong Classic in chiaro, dove vederla in TV e streaming su Supertennis

Dove vedere Sinner-Ruud in TV? La partita del Kooyong Classic sarà trasmessa in TV in chiaro su Supertennis nella notte di giovedì 11 gennaio non prima dell'1. Diretta TV dunque sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Per quanto riguarda lo streaming Sinner-Ruud si potrà vedere in chiaro sull'app Supertennix gratuita per chi possiede una tessera FITP, o sul sito dell'emittente.

Leggi anche Partite di tennis in TV in chiaro su Cielo, la svolta di Sky nel braccio di ferro con Supertennis

I precedenti tra Ruud e Sinner

Jannik Sinner e Casper Ruud si sono già affrontati due volte nel circuito ATP. In entrambe le partite ad avere la meglio è stato il tennista italiano con due successi su due. Curioso come i due match siano stati a Vienna, nell’edizione 2020 e 2021, rispettivamente al primo turno e ai quarti. Sinner non ha perso nemmeno un set contro il norvegese.