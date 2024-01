Sinner dopo Polmans si scopre commentatore TV: svela il nome del prossimo avversario al Kooyong Jannik Sinner al Kooyong Classic ha esordito con una vittoria contro Polmans e ora affronterà Ruud. Simpatico il siparietto che lo ha visto nelle vesti di commentatore dopo il match. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha iniziato il 2024 con una vittoria. Un buon test per il tennista italiano numero 4 al mondo nell'esibizione del Kooyong Classic in quel di Melbourne. Polmans, numero 156 al mondo, è stato battuto agevolmente in due set con il risultato di 6-4, 6-0. Nessun problema per Sinner che dopo il match ha vestito anche i panni del commentatore, raggiungendo i telecronisti nella loro apposita cabina. Il programma ora per lui prevede un ritorno in campo a stretto giro, contro un avversario sicuramente di livello superiore, ovvero Casper Ruud.

Poco meno di un'ora e mezza e il povero Polmans è finito al tappeto senza riuscire ad opporre una grande resistenza, come confermato dai 9 giochi consecutivi vinti da Jannik. Insomma un buon allenamento per il tennista italiano che ha messo minuti in campo nelle gambe. L'altoatesino molto rilassato dopo il match è stato convocato dai due telecronisti che hanno raccontato il match e l'evento.

Con grande disponibilità Sinner si è messo su le cuffie e si è prestato anche all'intervista-racconto, per una scena che è finita sui profili ufficiali della competizione dove è stata descritta come "l'esordio di Sinner nelle vesti di commentatore". I due addetti ai lavori gli hanno messo davanti il foglio con le indicazioni e gli spunti, come se fosse un vero e proprio telecronista e l'azzurro si è prestato al tutto.

Un'occasione anche per parlare della sua partita e dei prossimi impegni. Infatti la formula del Kooyong Classic non prevede tabellone, e non si conosce nemmeno il programma dei match se non fino a 24 ore prima degli stessi. Basti pensare che Berrettini ha deciso di aggiungersi ai giocatori poco prima dell'inizio dell'appuntamento, e Sinner non aveva chiarito quante partite avrebbe giocato e quali sarebbero stati i suoi avversari.

Alla fine Jannik scenderà in campo subito per la sua seconda e ultima partita del torneo contro Casper Ruud, numero 11 della classifica mondiale. Appuntamento all'11 gennaio all'una ora italiana. I precedenti sono tutti a suo favore, con due successi su altrettante sfide.