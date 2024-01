Jannik Sinner riparte nel 2024 da dove si era fermato: domina a Melbourne, ora l’Australian Open Ottimo esordio per Jannik Sinner a Melbourne nel torneo d’esibizione Kooyong Classic. Battuto l’australiano Marc Polmans in un facile 6-4, 6-0. Un viatico incoraggiante per l’altoatesino che affronterà la prima vera sfida dell’anno dal prossimo 14 gennaio, quando inizierà l’Australian Open dove sarà inserito come testa di serie n.4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner ha vinto alla sua prima apparizione ufficiale di questo 2024, eseguita alla perfezione con il successo in due set nell'incontro del torneo d’esibizione Kooyong Classic. Battuto l'australiano Marc Polmans in un facile 6-4, 6-0 che ha dimostrato come il miglior tennista del nostro movimento si sia ripresentato in campo in ottime condizioni. Che fanno già sognare per il prossimo appuntamento che lo attende, l'Australian Open che inizierà il 14 gennaio.

A Melbourne non c'era nulla in palio, trattandosi di un puro match di esibizione per il piacere dei media e del pubblico, ma è stato un test fondamentale per capire in quali condizioni psicofisiche si sarebbe presentato in numero uno del tennis italiano dopo la pausa di fine anno. Ottime le sensazioni, per un esordio vincente, dominando su Marc Polmans, inanellando una serie di 9 game consecutivi in una gara conclusasi in crescendo.

Sinner non si è mai scomposto, ripartendo dal proprio tennis con cui ci aveva lasciato nel 2023 nella storica galoppata trionfale in Coppa Davis, come se non si fosse mai fermato: ha giocato una partita solida, partendo forse un po' troppo in sordina nel primo set dove si è perso concedendo qualche errore di troppo a Polmans, ma prendendosi comunque l'1-0 quando al nono game si è imposto pre prendere poi il largo.

Nel secondo set, per Sinner è stato molto più semplice chiudere la partita, riuscendo a variare il proprio gioco, tenendo l'australiano in balìa delle proprie scelte e concedendo molti meno errori. Bene anche il servizio, provando anche diverse discese a rete che hanno evidenziato la superiorità che ha portato a tenere a zero il proprio avversario. Una esibizione che è stata caratterizzata anche dal forte vento presente a Melbourne ma che non ha scomposto minimamente l'altoatesino. Che si è presentato già in condizione per affrontare nel modo giusto l'Australian Open, primo vero appuntamento del 2024 da non fallire, dove nel tabellone sarà inserito come testa di serie numero 4.