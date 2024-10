video suggerito

Sinner rompe la racchetta di Machac in semifinale con un dritto potentissimo: “Sei troppo veloce” Machac si è avvicinato a Sinner per mostrargli il danno al telaio della sua racchetta, distrutta dopo un colpo dell’italiano: ha lanciato la pallina a una velocità elevatissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

191 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il secondo set della semifinale di Shanghai tra Sinner e Machac è stato all'insegna dell'alta tensione in campo per un obiettivo grande da raggiungere: il ceco dopo aver eliminato Alcaraz voleva regalarsi il sogno della finale e per larghi tratti della partita è riuscito a mettere in difficoltà il numero uno al mondo. Alla fine l'italiano ha avuto la meglio con talento, caparbietà e qualche colpo da campione che ha causato un piccolo incidente.

Machac torna a casa sconfitto, ma con l'enorme soddisfazione del percorso affrontato in questo torneo che lo ha portato a un passo dalla finale. Non è stato facile inseguire Sinner e alla fine si è dovuto arrendere per 6-4 7-5, prendendosi però i complimenti dal rivale e da tutti gli appassionati. Nel corso della semifinale i tennista è stato protagonista anche di un siparietto simpatico con il suo rivale che, nel pieno della trance agonistica, gli ha tirato un colpo che ha spezzato la sua racchetta.

Machac mostra a Sinner la racchetta rotta

Il secondo set è stato davvero spettacolare, uno show in piena regola fra due tennisti che hanno divertito il pubblico con un botta e risposta fitto e di alta qualità. Dopo aver perso il primo set Machac ha ingranato la marcia e non ha lasciato alcun margine a Sinner che ha dovuto faticare più del previsto per andare a prendersi l'ottava finale della sua incredibile stagione. E a un certo punto ha anche creato un piccolo danno al suo avversario che fortunatamente ha preso tutto con ironia.

Al decimo game Machac era ancora agganciato al suo rivale, al quale serviva un solo punto per vincere ufficialmente la partita. Il ceco è stato molto bravo a prolungare la partita di altri due game ma all'improvviso ha subito la furia di Sinner: il numero uno ha lasciato partire un dritto che ha toccato i 150 km/h, una velocità incredibile che ha trasformato la pallina in un proiettile.

Il colpo ha spezzato il telaio della racchetta di Machac che è stato costretto a cambiarla subito, dando vita a un siparietto simpatico. Mentre si avvicinava alla panchina per cambiare l'attrezzatura ha lanciato un monito a Sinner tra le risate, mostrandogli la racchetta rotta: "Giochi troppo veloce". Sinner si è avvicinato al rivale divertito per constatare il danno, prima di tornare al suo posto e continuare la partita. Strano ma vero, il cambio di racchetta ha regalato a Machac un'incredibile rimonta al decimo game che gli ha consentito di restare ancora in gioco, prima di deporre le armi contro l'italiano.