Sinner strepitoso, è in finale a Shanghai dopo aver battuto Machac: affronterà Djokovic o Fritz Sinner conquista la finale a Shanghai dopo aver battuto Machac in semifinale e taglia il traguardo più bello: resterà il numero uno del ranking fino alla fine del 2024.

A cura di Ada Cotugno

Una semifinale pazzesca per Sinner che vince nonostante tante difficoltà e approda in finale a Shanghai: Machac gli ha dato del filo da torcere per tutta la partita ma alla fine il numero uno al mondo è riuscito a portare a casa il risultato con il punteggio di 6-4 7-5. È un trionfo di carattere che segna anche un traguardo speciale mai raggiunto dall'Italia: Sinner è sicuro di chiudere il 2024 in cima al ranking e nessun tennista italiano era riuscito in questa impresa prima di lui.

Una doppia gioia per l'altoatesino che nel secondo set ha rischiato di subire il pareggio dal ceco che non gli ha lasciato vita facile. Machac alla fine ha ricevuto anche i complimenti dal suo avversario per la partita quasi perfetta che si è regalato dopo aver battuto Alcaraz ai quarti di finale.

Sinner in finale dopo una partita difficile

Che non sarebbe stata una passeggiata si è capito subito, dai primi due game della partita in cui Machac ha deciso di spaventare il suo avversario con un avvio perfetto. È la scheggia impazzita di questo torneo e, dopo aver eliminato Alcaraz, voleva giocare uno scherzo tremendo anche al numero uno del ranking che è stato costretto prima a rimontare e poi a non sbagliare un colpo.

Il ceco ha concesso qualche errore come prevedibile, ma poi è rimasto attaccato alla scia di Sinner che ha impiegato 44 minuti per vincere il primo set 6-4. La sconfitta non ha scalfito Machac che anche nel secondo set ha recitato alla perfezione il suo copione: l'italiano andava avanti, lui ha risposto colpo su colpo senza lasciargli alcun margine e facendogli sudare l'accesso in finale più di quanto pronosticato. Il ceco si è arreso al dodicesimo game del secondo set, praticamente stremato e anche con una racchetta rotta a causa di un colpo fortissimo di Sinner.

Sinner resterà numero uno fino alla fine dell'anno

Adesso l'italiano si prepara per la grande finale, l'ottava in tutto della sua incredibile stagione. Dall'altra parte incontrerà uno tra Djokovic e Fritz per una partita che si preannuncia già grandiosa, anticipata dalla notizia più bella di tutte. Grazie a questo risultato Sinner resterà al primo posto del ranking per tutto il 2024: nessun tennista italiano ci era mai riuscito prima e per lui è motivo di grande orgoglio, un sogno che si realizza finalmente a Shanghai.