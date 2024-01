Sinner-Polmans oggi al Kooyong Classic: orario TV e dove vedere in chiaro e streaming la partita di tennis Jannik Sinner sfiderà Marc Polmans nel match di primo turno dell’esibizione di Kooyong, che precede tradizionalmente gli Australian Open. L’incontro si disputerà all’1 di mercoledì 10 gennaio e si potrà seguire anche in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il 2024 di Jannik Sinner sta per iniziare. Mercoledì 10 gennaio il numero 4 ATP disputerà la prima partita della nuova stagione, che giocherà contro Marc Polmans al Kooyong Classic, tradizionale torneo di esibizione che precede gli Australian Open. L'incontro inizierà all'1 ora italiana (le 11 di Melbourne) e si potrà seguire in chiaro su Supertennis.

A che ora gioca Sinner oggi contro Polmans: orario e programma

Sinner è in Australia già da qualche giorno, si sta allenando ed è pronto perla nuova stagione. Jannik, che attende soprattutto l'esito del sorteggio del tabellone, scenderà in campo dunque a Kooyong, dove fino al 1987 si disputavano gli Australian Open. In questo storico impianto da oltre trent'anni hanno giocato campioni come Sampras, Agassi, Federer e Nadal. Ora c'è Sinner come testa di serie numero uno.

La giornata di mercoledì 10 gennaio è dedicata ai quarti. Sinner apre il programma con Polmans alle 11 locali (l'1 in Italia). In campo anche Ruud, Tiafoe e Khachanov. Chi vince avanza, chi perde è fuori, ma continua a giocare. Il torneo non assegna, però, punti ATP, perché è un'esibizione.

Sinner-Polmans oggi al Kooyong Classic in chiaro, dove vederla in TV e streaming

La partita tra Sinner e Polmans del Kooyong Classic si disputerà dunque nel cuore della notte di mercoledì 10 gennaio, inizierà all'1, e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis, canale in chiaro del digitale terrestre ma visibile anche su Sky. Streaming invece possibile con SupertenniX.

Chi è Polmans e i precedenti con Sinner

Marc Polmans non è un grande nome del tennis mondiale, anzi, per la verità è un tennista di medio basso livello. Australiano, ma nato in Sudafrica, è fuori dalla top 100, numero 116 al mondo, non ha mai disputato una finale nel circuito maggiore né ha mai superato il secondo turno in una prova dello Slam. Tra i due non ci sono precedenti.