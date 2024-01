Quando gioca Sinner contro Polmans al Kooyong Classic di tennis prima degli Australian Open 2024 La prima partita di Sinner nel 2024 sarà contro Polmans nel torneo di esibizione Kooyong Classic. Appuntamento al 10 gennaio all’una, ora italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima partita di Jannik Sinner nel 2024 sarà al Kooyong Classic, storico torneo di esibizione che precede gli Australian Open trasmesso in TV e streaming su Supertennis e Supertennix. Il tennista azzurro numero 4 al mondo giocherà contro l’australiano Marc Polmans, 116° giocatore del ranking ATP. La partita è in programma il 10 gennaio all'una, ora italiana. Un test importante per Sinner che poi potrebbe anche giocare altri match di esibizione in questa competizione che dura fino al 12 gennaio, e vece coinvolti anche altri tennisti di livello, come Holger Rune, Casper Ruud, Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Andy Murray, Stan Wawrinka, Zhang Zhizhen, Dominic Thiem, Milos Raonic e Marin Cilic.

Quando gioca Sinner contro Polmans al Kooyong Classic 2024

Jannik Sinner dunque farà il suo esordio nella nuova stagione giocando contro Polmans, reduce da una lunga squalifica per aver colpito con una pallinata un arbitro durante la partita con l'altro italiano Napolitano. Quello dell'altoatesino sarà il match inaugurale della tre giorni del torneo di esibizione di Kooyong. La partita si giocherà mercoledì 10 gennaio nella notte italiana, non prima dell'una.

Dove vedere in TV e streaming Sinner-Polmans per il torneo Kooyong

Dove vedere in TV e streaming Sinner-Polmans? La partita di esibizione sarà trasmessa in chiaro in TV su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky. Lo streaming sarà disponibile sull'app Supertennix, gratuitamente per chi è in possesso di una tessera FITP, oppure sul sito di Supertennis.

Il calendario di Sinner al Kooyong Classic: quante partite gioca

Quante partite giocherà complessivamente Sinner al Kooyong Classic? Al momento l'unica certezza è che il tennista italiano giocherà contro Polmans, mentre non è stato reso noto il programma degli ultimi due giorni. In base agli accordi con gli organizzatori sarà reso noto più avanti se Sinner giocherà contro uno degli altri tennisti presenti, per testare meglio la sua condizione. Sinner potrebbe anche giocare tutti e tre i giorni, situazione comunque improbabile per non mettere troppi carichi nelle gambe in vista degli Australian Open in programma dal 14 gennaio.