Sinner-Michelsen al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner prosegue il proprio cammino nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, approdando agli ottavi di finale. Il numero 2 al mondo ha eliminato in due set la testa di serie numero 30, il francese Corentin Moutet, con il punteggio di 6-1 6-4. In appena un’ora e dodici minuti di gioco e senza apparente difficoltà Sinner si è qualificato così agli ottavi dove affronterà, non prima delle ore 21.00 italiane di questa sera, lo statunitense Alex Michelsen.

Sinner ha dominato Moutet riuscendo a conquistare la qualificazione agli ottavi senza problemi. A conferma dell'ottima partita dell'azzurro anche le statistiche schiaccianti a suo favore: ottima prestazione al servizio con 7 ace, oltre all'87% di punti vinti ottenuti sulla prima di servizio. Dei 103 punti totali giocati nel match, Sinner ne conquista 63. Ora toccherà all'americano Michelsen confrontarsi con Jannik.

Orario e dove vedere Sinner-Michelsen in tv e streaming

Il prossimo match tra Sinner e Michelsen si gioca oggi, martedì 24 marzo, alle ore 16 locali, che corrispondono alle 21 italiane. Classica partita trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky che detiene tutti i diritti del torneo. Per gli appassionati, appuntamento sul canale Sky Sport Tennis, con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il live streaming, sempre in esclusiva per gli abbonati, è visibile sull'app SkyGO, applicazione per dispositivi portatili e computer oltre che sul servizio on demand di NOW.

I precedenti tra Sinner e Michelsen

Sono due i precedenti tra Sinner e Michelsen: l'azzurro li ha vinti entrambi, giocati nel 2024, al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open. In entrambi i casi Sinner non ha mai concesso un solo set all'americano. Fino a questo momento il cammino di Sinner a Miami è stato perfetto: ha battuto Dzumhur in 2 set (6-3 6-3) e poi ha concesso il bis contro Moutet (6-1 6-4). Per Michelsen qualche difficoltà in più: al primo turno ha avuto la meglio su Bellucci (6-2 6-1), poi ha concesso un set a Norrie (7-5 6-7 6-4= e lo stesso è accaduto nel terzo turno di Miami con Tabilo (3-6 6-3 6-4)

Il tabellone di Sinner a Miami e il prossimo possibile avversario

Sinner, se dovesse raggiungere i quarti, incrocerebbe successivamente uno tra il francese Terence Atmane e l’americano Frances Tiafoe.