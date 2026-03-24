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Sinner-Michelsen al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner prosegue il cammino al Miami Open 2026e approda senza problemi agli ottavi di finale. Dove sfiderà lo statunitense Alex Michelsen. La gara, che non inizierà prima delle 21 italiane, sarà in esclusiva sui canali Sky.
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A cura di Alessio Pediglieri
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Jannik Sinner prosegue il proprio cammino nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, approdando agli ottavi di finale. Il numero 2 al mondo ha eliminato in due set la testa di serie numero 30, il francese Corentin Moutet, con il punteggio di 6-1 6-4. In appena un’ora e dodici minuti di gioco e senza apparente difficoltà Sinner si è qualificato così agli ottavi dove affronterà, non prima delle ore 21.00 italiane di questa sera, lo statunitense Alex Michelsen.

Sinner ha dominato Moutet riuscendo a conquistare la qualificazione agli ottavi senza problemi. A conferma dell'ottima partita dell'azzurro anche le statistiche schiaccianti a suo favore: ottima prestazione al servizio con 7 ace, oltre all'87% di punti vinti ottenuti sulla prima di servizio. Dei 103 punti totali giocati nel match, Sinner ne conquista 63. Ora toccherà all'americano Michelsen confrontarsi con Jannik.

Orario e dove vedere Sinner-Michelsen in tv e streaming

Il prossimo match tra Sinner e Michelsen si gioca oggi, martedì 24 marzo, alle ore 16 locali, che corrispondono alle 21 italiane. Classica partita trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky che detiene tutti i diritti del torneo. Per gli appassionati, appuntamento sul canale Sky Sport Tennis, con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il live streaming, sempre in esclusiva per gli abbonati, è visibile sull'app SkyGO, applicazione per dispositivi portatili e computer oltre che sul servizio on demand di NOW.

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I precedenti tra Sinner e Michelsen

Sono due i precedenti tra Sinner e Michelsen: l'azzurro li ha vinti entrambi, giocati nel 2024, al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open. In entrambi i casi Sinner non ha mai concesso un solo set all'americano. Fino a questo momento il cammino di Sinner a Miami è stato perfetto: ha battuto Dzumhur in 2 set (6-3 6-3) e poi ha concesso il bis contro Moutet (6-1 6-4). Per Michelsen qualche difficoltà in più: al primo turno ha avuto la meglio su Bellucci (6-2 6-1), poi ha concesso un set a Norrie (7-5 6-7 6-4= e lo stesso è accaduto nel terzo turno di Miami con Tabilo (3-6 6-3 6-4)

Il tabellone di Sinner a Miami e il prossimo possibile avversario

Sinner, se dovesse raggiungere i quarti, incrocerebbe successivamente uno tra il francese Terence Atmane e l’americano Frances Tiafoe.

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