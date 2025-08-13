Sinner-Mannarino oggi all’ATP Cincinnati, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner affronta Mannarino agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati: precedenti, orario, diretta TV e streaming Sky, Sky Go e NOW.

Jannik Sinner torna in campo oggi a Cincinnati per la partita contro Mannarino. La sfida è in programma sul centrale, sarà la seconda partita del programma diurno: dovrebbe dunque giocarsi orientativamente non prima delle 19. Dopo le vittorie contro Galan e Diallo, il numero uno del mondo affronta agli ottavi di finale il francese, 89° nel ranking ATP. In palio i quarti contro uno tra Auger-Aliassime e Bonzi. Sinner, campione in carica, ha già affrontato e battuto in tre occasioni Mannarino, sempre sul cemento. Diretta TV e streaming su Sky in esclusiva, Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A che ora gioca Sinner contro Mannarino all'ATP Cincinnati, orario e programma

Sinner-Mannarino è in programma oggi, mercoledì 13 agosto, a Cincinnati. L'orario d'inizio della sfida degli ottavi di finale dipenderà dalla durata del match che lo precederà, ovvero Tiafoe-Rune. Questi ultimi due apriranno il programma sul centrale alle ore 17 italiane e dunque realisticamente Sinner non scenderà in campo prima delle 19, nella ipotesi più veloce. In caso di battaglia tra Tiafoe e Rune, l'orario potrebbe chiaramente slittare in avanti.

Sinner-Mannarino, dove vederla in TV e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino sarà trasmessa oggi in esclusiva per i clienti Sky. L’incontro verrà proposto in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), senza alcuna copertura in chiaro. L’emittente satellitare offrirà un’ampia programmazione dedicata al Masters 1000 di Cincinnati. Sarà possibile seguire il match anche in altissima definizione su Sky Sport 4K (canale 213 per gli utenti Sky Q). Per lo streaming sarà disponibile Sky Go e la piattaforma NOW, riservate agli abbonati.

I precedenti tra Sinner e Mannarino

Sinner e Mannarino hanno giocato già tre volte in carriera. Tutti i confronti sono stati a favore del numero uno del mondo e tutti sono arrivati sul cemento. Il primo precedente risale al 2020, nella semifinale di Sofia, con Jannik che si impose in due set. Poi sono arrivati i successi in Canada nel 2022 e a Indian Wells 2023.