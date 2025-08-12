Sinner non splende ma batte Diallo a Cincinnati: agli ottavi di finale incontrerà Mannarino

Non è stato il miglior Jannik Sinner della stagione, eppure è bastato per portarlo agli ottavi di finale dell'Atp 1000 di Cincinnati: il numero uno del ranking ha battuto il canadese Gabriel Diallo, numero 35 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 (6). Gli sono servite quasi due ore per vincere contro un avversario tosto nel finale, vicino al pareggio che avrebbe complicato la situazione. Ma il cemento è l'elemento dell'altoatesino che sulla superficie è imbattuto nel 2025 con 23 vittorie consecutive che fanno ben sperare in un nuovo cammino splendente dopo il trionfo di Wimbledon.

Non è stata una gara facile ed è stata addirittura rimandata di un'ora a causa di un blackout causato da un incendio. Alla fine però Sinner è riuscito a scendere in campo nella notte italiana e al risveglio ha regalato a tutti i suoi tifosi il pass per gli ottavi di finale dove incontrerà Mannarino, vincitore in tre set della sua partita contro Paul finita con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-4.

Sinner conquista gli ottavi di Cincinnati

Alla fine della partita Jannik non era per niente soddisfatto, tanto da richiamare l'attenzione del suo team, ma intanto ha portato a casa il risultato fondamentale. Il primo set è cominciato con grandi turbolenze grazie al coraggio di Diallo che ha provato a mettere il suo avversario in difficoltà, ma la qualità di Sinner è uscita fuori nonostante le grandi imprecisioni sul servizio. Discontinuo e poco attento ha vinto il primo set, eppure nel secondo parziale qualcosa è cambiato: il canadese ha continuato con insistenza a imporre il suo gioco, tanto da costringere l'altoatesino al tie break per decidere la partita.

Sinner ha giocato per tutto il tempo con un nervosismo molto evidente a causa delle sue imperfezioni che per poco non lo hanno condannato all'eliminazione. Al tie break Diallo lo mette alle corde, va sul 6-6 ma poi sbaglia una voleè che regala di fatto il match point a Sinner. Non è stato semplice per niente e dopo la partita il numero uno è rimasto in campo per un allenamento supplementare assieme al suo team, visibilmente insoddisfatto al punto da voler limare immediatamente tutto ciò che non va. Intanto ha strappato il pass per gli ottavi di finale dove incontrerà il francese Mannarino.