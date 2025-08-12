Sinner agli ottavi dell’ATP Cincinnati, data e orario del prossimo incontro con Mannarino

La partita tra Sinner e Mannarino è prevista per mercoledì 13 agosto (ora ancora da stabilire). Precedenti favorevoli al numero uno che ha già battuto per 3 volte il francese, 89° nel ranking. Diretta tv e streaming su Sky e NOW.

Jannik Sinner gioca domani, mercoledì 13 agosto, contro Adrian Mannarino (89° nel ranking Atp) la prossima partita degli ottavi di finale del Cincinnati Open. Nota la data, resta da capire quale sarà l'orario del match (contestualmente, a che ora sarà visibile in Italia) e su quale campo verrà disputato anche alla luce dei problemi tecnici che hanno funestato il programma di ieri. Sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in streaming sui canali di Sky. Il numero uno al mondo è reduce dalle vittorie con il colombiano Galan e quella con il canadese Gabriel Diallo, gara che s'è rivelata difficile (anche per inconvenienti tecnici) e non lo ha lasciato del tutto soddisfatto al punto da sottoporsi a una seduta di allenamento supplementare fino a tarda ora.

Sinner contro Mannarino a Cincinnati, quando si gioca e a che ora

La partita di Sinner contro Mannarino è in calendario per mercoledì 13 agosto ma, ancora una volta, servirà attendere per avere la certezza della programmazione nel palinsesto dei match previsti nel tabellone del torneo di Cincinnati.

Chi è l'avversario di Sinner a Cincinnati, i precedenti

Adrian Mannarino ha 37 anni ed è attualmente 89° al mondo, il suo miglior piazzamento nel ranking risale a fine gennaio di un anno fa quando riuscì a salire fino alla 17ª posizione. Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore di Jannik (3-0): a Sofia nel 2020 (semifinale), a Toronto nel 2022 (dov'è riuscito a conquistare un set) e a Indian Wells nel 2023.

Alla sfida con Sinner arriva dopo aver battuto Tommy Paul, forte di uno stile di gioco imperniato sul mancino e su una interpretazione essenziale e difensiva, caratterizzata anche dal modo in cui gestisce il proprio corpo in campo. Non ha grandi colpi nel repertorio ma è preciso, il classico giocatore che sa trarre il meglio da quelle che in gergo sono definite palle sporche. La superficie in cemento sembra il terreno di caccia preferito: nel 2022 ha vinto a Winston-Salem, l'anno successivo superò in finale Sebastian Korda all'Astana Open e – sempre nella stessa stagione – anche Jack Draper aggiudicandosi l'Open di Sofia.

Dove vedere Sinner in TV e in streaming a Cincinnati

La partita tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino è visibile in diretta tv, in chiaro (ma solo per abbonati) e in streaming sui canali di Sky Sport che manda in onda tutti i match del Masters 1000 di Cincinnati e su NOW. A trasmetterla saranno Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Online, diretta su Sky Go e sempre su NOW.