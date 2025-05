video suggerito

Sinner-Lehecka oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-Lehecka è in programma sabato 31 maggio al Roland Garros, l’incontro non si giocherà prima delle ore 13. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sinner-Lehecka è una partita di terzo turno del Roland Garros ed è in programma sabato 31 maggio e non inizierà prima delle ore 13. Jannik dopo i successi con Rinderknech e Gasquet affronterà Jiri Lehecka, tennista di livello più alto, ma certo non un pericolo assoluto. Due i confronti diretti, ha sempre vinto Jannik. In caso di successo Sinner si qualificherebbe per gli ottavi dove sfiderebbe uno tra Rublev e Fils lunedì 2 giugno. Diretta TV su Eurosport, canale visibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery. Streaming con Sky GO, NOW, DAZN e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sinner con Lehecka al Roland Garros, orario e programma

La partita tra Sinner e Lehecka è in programma sabato 31 maggio al Roland Garros, sul campo Suzanne Lenglen. L'incontro sarà il secondo di giornata, dopo Andreeva-Putintseva. Quindi Sinner-Lehecka non inizierà prima delle ore 13, 13:30. In campo anche Cobolli contro Zverev, sul Philippe Chatrier, il campo Centrale di Parigi.

Sinner-Lehecka, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Lehecka in TV? L'incontro si potrà seguire in diretta solo su Eurosport. Dunque non è prevista in nessun caso la diretta in chiaro. Eurosport è un canale visibile dagli abbonati di Sky (canali 210 e 211), ma anche da parte degli abbonati di DAZN e di Discovery+. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery.

I precedenti tra Sinner e Lehecka

Si sono affrontati già due volte a livello ATP Jannik Sinner e Jiri Lehecka. Due precedenti e due vittorie per Jannik, che si è imposto in due incontri disputati entrambi nel 2024 ed entrambi sul cemento. Nei quarti del 1000 di Indian Wells Sinner vinse con il punteggio di 6-3 6-3, l'azzurro poi perse nel turno seguente da Alcaraz. Mentre in autunno nei quarti di Pechino Jannik batté Lehecka in due set, 6-2 7-6, giunse fino alla finale che perse con Alcaraz. I due tennisti si sono anche allenati insieme recentemente, esattamente quando a Roma Sinner è tornato sul circuito dopo la sospensione.