Sinner mette fine alla carriera di Gasquet al Roland Garros: "Per me è difficile parlare adesso" Nel prossimo turno l'alto-atesino sfida Lehecka, che a maggio scorso lo ha battuto in allenamento prima degli Internazionali d'Italia a Roma. Contro Jannik il francese ha giocato l'ultima gara ufficiale. "Grazie al pubblico per essere stato leale con me durante tutta la partita".

Jannik Sinner batte Richard Gasquet 6-3, 6-0, 6-4 in due ore e avanza nel terzo turno del Roland Garros dove incontrerà Jiri Lehecka, reduce dalla vittoria su Davidovic Fokina. "È molto speciale per me essere qua – le parole del numero uno al mondo -. Ho affrontato Richard l'anno scorso su questo campo e sapevo che sarebbe stata dura. Grazie al pubblico per essere stato leale con me durante tutta la partita, sapevo cosa c'era in ballo per voi oggi…". E al rivale che ha annunciato il ritiro dedica parole sincere: "Per me è difficile parlare adesso. Hai fatto una grande carriera, congratulazioni per tutto e più ancora per la persona che sei".

Le parole di Sinner per Gasquet che ha chiuso la carriera: "Congratulazioni per tutto"

Il successo ha scandito anche l'ultimo incontro ufficiale della carriera per il transalpino che s'è detto contento di averlo disputato nel miglior campo possibile e contro il migliore avversario al mondo. Jannik ha sorriso quando, al momento dell'intervista, gli hanno ricordato che era un ragazzino quando Gasquet calcava la terra rossa dello Slam francese. Poi è tornato serio e, complice il momento, ha avuto parole di sincera stima per l'avversario. "Questo è il momento di Richard, complimeti a tutto il suo team e alla sua famiglia. Senza persone fantastiche al tuo fianco, è impossibile costruire una carriera grandiosa. Ti auguro il meglio per tutto".

Partita senza storia, Jannik ha dominato e poi affondato il colpo nel 3° set

Nemmeno l'atteggiamento sopra le righe del pubblico francese è servito ad aiutare il giocatore connazionale: la netta superiorità del numero al mondo ha ammutolito tutti, facendo passare la voglia di urlare anche ai più fervidi sostenitori del tennista di casa. A un certo punto è stato lo stesso Gasquet a mollare: dopo un primo set nel quale aveva sfoderato qualche buon colpo di rovescio e conquistato 3 game, ha ceduto di schianto alla distanza. Scuoteva la testa, aveva un'espressione chiara sul viso: non ce la faceva più a tenere il ritmo di Sinner che, anche se alla ricerca ancora della forma migliore, lo ha letteralmente devastato sotto il profilo psicologico.

Quando ha accelerato, lo ha spazzato via lasciandogli solo scambi buoni per l'orgoglio, come accaduto nel terzo set quando il tennista transalpino ha ripreso fiato e rialzato la testa. Gli è andata bene fino a quando il numero uno al mondo non ha piazzato un break chirurgico, quello del 5-4 che dà la stura al game decisivo. La differenza di età (ben 15 anni) e di spessore tecnico hanno reso subito chiaro a tutti che non ci sarebbe stata storia. Era solo questione di tempo Gasquet ha chiuso "cotto".

Lehecka prossimo avversario del numero 1 al mondo

Chi affronterà Jannik nel prossimo turno? Lehecka è attualmente 34° nel ranking Atp e con il numero uno al mondo ha un precedente molto recente: è stato proprio il tennista ceco a fargli da sparring partner alla vigilia degli Internazionali d'Italia a Roma. Vinse in allenamento il primo "vero" match affrontato dall'azzurro dopo la sospensione di tre mesi: 6-4, 7-4 il risultato in favore di Lehecka che a febbraio scorso s'era rivelato osso duro anche per altro big, Carlos Alcaraz, finito fuori a Doha.