Sinner-Gasquet, la diretta al Roland Garros: l’orario del ritorno in campo di Jannik per il 2° turno

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros per il secondo turno contro Richard Gasquet. Match in orario non prima delle 14 sul campo Philippe Chatrier, con il numero uno al mondo che affronta un altro tennista francese e quindi di casa, dopo il successo su Rinderknech. Gasquet reduce dalla vittoria contro Atmane e attuale 166° nel ranking ATP ha affrontato Jannik in tre occasioni, ultima nel Roland Garros 2024, uscendo sempre sconfitta. Questo è il suo ultimo Slam in casa prima del ritiro. Il vincente affronterà uno tra Lehecka e Davidovich Fokina. Sinner-Gasquet si potrà vedere in TV su Eurosport e dunque su Sky e DAZN, streaming su Sky GO, DAZN, NOW e Discovery+ per i rispettivi abbonati.

3 minuti fa 14:00 Sinner fa i conti ancora con il pubblico francese: Jannik sa cosa lo aspetta Jannik Sinner giocherà sul campo Philippe Chatrier nuovamente contro un tennista francese. Non facile per l'azzurro che ha già testato il calore del pubblico di casa già molto caldo con Rinderknech. Lui comunque ha ringraziato i sostenitori di casa per essersi comportati tutto sommato in modo corretto. E oggi il copione si ripete, in quella che potrebbe essere l'ultima partita della grande gloria Gasquet. A cura di Marco Beltrami 18 minuti fa 13:45 Dove vedere Sinner oggi contro Gasquet al Roland Garros Sinner-Gasquet in diretta TV su Eurosport, e quindi non visibile in chiaro. Il match sarà visibile sia sui canali di Sky, 210 o 211, e sia su DAZN. Diretta streaming della partita su Sky GO, DAZN, NOW e Discovery+, tutti servizi in abbonamento per i rispettivi utenti. Nessuna possibilità di trasmissione del match in chiaro. A cura di Marco Beltrami 32 minuti fa 13:30 Sinner-Gasquet, i precedenti Sinner e Gasquet si sono affrontati già tre volte in carriera. A vincere è stato sempre il tennista numero uno al mondo, implacabile. La prima sfida risale al 2023 con il successo a Indian Wells, nello stesso anno poi anche l’affermazione ad Halle. Nel 2024 il confronto al Roland Garros, co Jannik che non ha avuto problemi. A cura di Marco Beltrami 47 minuti fa 13:15 Chi è Gasquet, l'avversario di Sinner oggi al Roland Garros Richard Gasquet, avversario di Sinner al Roland Garros, potrebbe giocare oggi l'ultima partita in Francia e in carriera visto che ha già annunciato il ritiro. Attualmente al numero 166 del mondo, il 38enne ha raggiunto il suo best ranking nel 2007 salendo al 7° posto. 16 i titoli vinti con 3 semifinali Slam all'attivo. Al Roland Garros è riuscito al massimo a raggiungere i quarti nel 2016. Molto amato in patria e nel circuito, ha lasciato un segno indelebile per il suo rovescio ad una mano, iconico. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 13:00 Sinner-Gasquet oggi al Roland Garros, programma e diretta live La partita tra Sinner e Gasquet è in programma oggi al Roland Garros e si giocherà sul Centrale probabilmente nel primo pomeriggio. L'azzurro e il francese scenderanno in campo dopo la sfida tra Li e Pegula in orario alle 12. A meno di colpi di scena e di prolungamenti fiume, Sinner giocherà non prima delle 14. A cura di Marco Beltrami