Sinner-Gasquet oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-Gasquet è in programma oggi al Roland Garros non prima delle 14. Tutto quello che c'è da sapere su Diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Gasquet è la partita del secondo turno del Roland Garros in programma oggi non prima delle 14. Jannik dopo la vittoria su Rinderknech affronta un altro tennista francese, che in caso di sconfitta saluterà definitivamente lo Slam parigino. Quella tra Sinner, numero 1 del mondo, e Gasquet, numero 166, è la quarta sfida tra i due, con l'azzurro che ha vinto tutti i precedenti. In palio il terzo turno contro il vincente di Davidovich Fokina-Lehecka. Diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN, e streaming su DAZN, Sky GO, NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere

A che ora gioca Sinner con Gasquet al Roland Garros, orario e programma

La partita tra Sinner e Gasquet è in programma oggi giovedì 29 maggio al Roland Garros sul campo Centrale Philippe Chatrier. La sfida dovrebbe iniziare non prima delle 14, dopo il match tra Pegula e L'. Possibile uno slittamento dell'orario d'inizio nel caso in cui il match precedente dovesse prolungarsi più del dovuto. Anche se così fosse, non dovrebbero esserci ritardi clamorosi.

Sinner-Gasquet, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Gasquet in TV? La partita si potrà vedere in TV su Eurosport e dunque su Sky e DAZN, entrambi servizi a pagamento riservati ai rispettivi abbonati. Nessuna trasmissione in chiaro dunque per il secondo turno del Roland Garros. In streaming il match tra Jannik e Richard sarà disponibile su Sky GO, DAZN e Discovery+, ovviamente per gli abbonati.

I precedenti tra Sinner e Gasquet

Sinner e Gasquet hanno avuto modo di affrontarsi già tre volte in carriera e per questo si conoscono bene. Tre le partite disputate, tutte con lo stesso esito: ovvero la vittoria dell’italiano. Primi due confronti nel 2023 a Indian Wells e ad Halle, ultimo nell’edizione 2024 del Roland Garros. In quell’occasione prestazione solida di Jannik che s’impose in tre set senza particolari problemi.