Alcaraz crolla clamorosamente a Doha contro Lehecka, è il primo favore a Sinner nel ranking ATP Alcaraz viene eliminato da Lehecka a Doha e perde così l'occasione di avvicinarsi ulteriormente al primo posto del ranking ATP occupato da Sinner.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz fuori ai quarti di finale del torneo di Doha. La testa di serie numero uno è stata battuta a sorpresa dal 25° giocatore del ranking Lehecka, che ha avuto il merito di non mollare mai, anche quando nel terzo set il match sembrava ormai compromesso. Un'uscita di scena che impedisce a Carlitos di ridurre la distanza che lo separa attualmente dalla vetta della classifica ATP occupata da Jannik Sinner.

Alcaraz crolla contro Lehecka ed esce di scena a Doha

Ancora una volta, come accaduto negli ultimi mesi, Carlos Alcaraz ha vissuto una sorta di black-out nel match contro Lehecka. Dopo aver perso il primo parziale, lo spagnolo aveva rimesso il discorso in parità portando a casa il secondo set. Partita che sembrava in controllo, come confermato anche dal break che gli aveva permesso di portarsi sul 4-2, 40-30. Qui però si è spenta la luce, con il numero tre del ranking che è crollato. Ne ha approfittato il ceco che ha iniziato a crederci, fino ad imporsi poi 6-4, sfruttando il primo match point a disposizione.

La classifica ATP dopo la sconfitta di Alcaraz, Sinner mantiene il vantaggio

Un successo meritato per questo ragazzo che spesso ha dovuto fare i conti con degli infortuni, nei momenti decisivi della sua carriera. Addio dunque alla possibilità di una semifinale per Alcaraz, favorito numero uno per il successo sul cemento qatariota. Un risultato che frena la sua rincorsa verso le zone altissime della classifica, e i primi due posti occupati da Sinner e Zverev. Lo spagnolo perde la chance di portare a casa 500 punti, ovvero il bottino riservato ai vincitori del torneo e torna a casa con soli 100 punti.

Una quota irrisoria che non gli permette movimenti sensibili verso l'alto, con Zverev impegnato a Rio che potrebbe allungare e Sinner che dunque per ora può dormire sonni tranquilli. Il vantaggio del campione italiano che dovrà restare fermo tre mesi, resta praticamente inalterato, aspettando i prossimi Masters 1000.