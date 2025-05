video suggerito

Quando gioca Sinner contro Lehecka al Roland Garros: data e orario del prossimo incontro La prossima partita di Jannik Sinner al Roland Garros 2025 sarà contro il ceco Jiri Lehecka. Tutte le informazioni su data e orario del match del Roland Garros.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner sarà in campo sabato 31 maggio per il terzo turno del Roland Garros. Il numero 1 della classifica ATP, dopo aver sconfitto i francesi Rinderknech e Gasquet affronterà il ceco Jiri Lehecka, tennista non compreso tra le teste di serie. L'incontro è in programma nella sessione diurna e non prenderà il via presumibilmente prima delle ore 14, ma l'orario non è stato ancora stabilito. Sul Centrale saranno programmate anche due sfide femminili e una maschile, forse Zverev-Cobolli in serata. La partita non si potrà vedere in chiaro. Servirà un abbonamento per seguire Sinner-Lehecka, visibile su Eurosport e disponibile per gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery. Ecco tutte le informazioni sulla prossima partita del numero 1 ATP.

Sinner-Lehecka al Roland Garros: data e orario del match

La partita di terzo turno del Roland Garros 2025 Jannik Sinner la giocherà sabato 31 maggio contro Jiri Lehecka. Il match, valido per l’accesso agli ottavi, è fissato sul Campo Centrale. L'orario non è ancora ufficializzato, ma sembra probabile che possa giocare nel pomeriggio. Sinner ha vinto agevolmente nei primi due turni ed è ampiamente favorito con Lehecka, uno dei tennisti con cui si è allenato a Monte Carlo nel periodo precedente al ritorno alle gare.

Chi è Jiri Lehecka, l’avversario di Sinner al Roland Garros

Jiri Lehecka è un buonissimo giocatore che finora non è riuscito a trovare continuità. Perché di ottimi risultati ne ha già ottenuti parecchi. Lehecka è salito lo scorso febbraio al numero 22 della classifica ATP, ma ha perso posizioni ed è fuori dalle teste di serie al Roland Garros. Ha raggiunto i quarti agli Australian Open nel 2023 e gli ottavi a Wimbledon sempre due anni fa. Lehecka ha vinto due titoli ATP, curiosamente entrambi in Australia (Adelaide 2024, Brisbane 2025), ha perso due finali (Winston-Salem 2023, Anversa 2024).

Lo scorso si qualificò per le semifinali del torneo 1000 di Madrid, dove sconfisse Nadal, sfruttò il ritiro di Medvedev prima di infortunarsi contro Auger-Aliassime. La frattura di una vertebra gli impedì di disputare Roland Garros, Wimbledon e le Olimpiadi.

Dove vedere Sinner-Lehecka in TV e streaming al Roland Garros

La partita del terzo turno del Roland Garros tra Sinner e Lehecka si potrà seguire solamente su Eurosport, e ciò significa che servirà un abbonamento per vedere la sfida. Diretta TV che sarà fruibile agli abbonati di Sky (che possono vedere il canale sul numero 210 o 211), ma anche dagli abbonati di DAZN e da quelli di Discovery+. Streaming, sempre per abbonati, con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery.