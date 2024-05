video suggerito

Sinner-Kotov oggi al Roland Garros, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Kotov è la partita valida per i sedicesimi del Roland Garros che mette in palio un posto agli ottavi oggi venerdì 31 maggio. Diretta TV e streaming su Discovery+ e Eurosport, disponibile su Sky, DAZN e TimVision. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Kotov è la partita valida per i sedicesimi di finale del Roland Garros. Jannik dopo aver vinto contro Gasquet nel secondo turno, giocherà oggi venerdì 31 maggio non prima delle ore 14 con diretta TV su Discovery+ e Eurosport, disponibile su Sky, DAZN e TimVision. In palio un posto agli ottavi contro uno tra Moutet, Shevchenko, Ofner e Baez. Prosegue la caccia al numero uno del ranking di Sinner che dipenderà anche dai risultati di Djokovic. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Sinner contro Kotov oggi al Roland Garros 2024

La partita tra Sinner e Kotov al Roland Garros oggi venerdì 31 maggio non inizierà prima delle 14. La sfida potrebbe anche iniziare con ritardo nel caso in cui i match programmati in precedenza sullo stesso campo dovessero protrarsi più del dovuto. L'azzurro, infatti, andrà in campo sul Court ‘Philippe-Chartrier' subito dopo l'incontro tra Coco Gauff e Dayana Yastremska (ore 12).

Dove vedere Sinner-Kotov oggi al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Kotov in TV? La partita tra il tennista italiano e quello russo al Roland Garros si potrà vedere in diretta TV su Discovery+ e Eurosport, disponibile sia su Sky, canali 210 e 211, che su DAZN e TimVision, senza possibilità di trasmissioni in chiaro. Per la diretta streaming invece l'evento sarà disponibile – oltre che su Eurosport player e Discovery + – su DAZN, sull'app Sky Go per gli abbonati Sky, su NOW e su TimVision.

Sinner-Kotov, i precedenti in carriera

Jannik Sinner e Pavel Kotov si sono affrontati una sola volta in carriera e poche settimane fa. L’unico precedente risale al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, quando ad imporsi è stato l’azzurro che ha avuto la meglio in due set, rimontando nel secondo parziale. Ora il secondo round a Parigi, con Kotov che vorrà vendicarsi.

Il tabellone di Sinner al Roland Garros, chi sarà il prossimo avversario

Sinner si trova nella parte bassa del tabellone, alla luce del suo status di numero 2. In caso di vittoria contro Kotov, il tennista italiano affronterà negli ottavi, chi uscirà dal doppio confronto tra Moutet e Shevchenko e Ofner e Baez, con l’argentino favorito. Ai quarti poi possibile incrocio contro Hurkacz o Dimitrov, e a seguire poi una semifinale spettacolare contro uno tra Alcaraz, Rublev o Tsitsipas. Solo in finale il possibile incrocio con Djokovic.