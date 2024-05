Sinner-Kotov al Roland Garros, la diretta della partita di tennis

Jannik Sinner affronta Kotov nel terzo turno del Ronald Garros. La partita si gioca sul Court ‘Philippe-Chartrier' a partire dalle 14. È l'orario più probabile alla luce del fatto che sullo stesso campo, ma dalle 12, si disputa il match del singolare femminile tra Coco Gauff e Dayana Yastremska.

Il match di Sinner sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su Discovery+ ed Eurosport, disponibile su Sky (canali 210 e 211), DAZN e TimVision. Quanto alla diretta streaming l'incontro sarà visibile su Eurosport player e Discovery+, DAZN, sull'app Sky Go per gli abbonati Sky, su NOW e su TimVision.