Sinner incappucciato gioca a ping pong con Le Iene dopo il rifiuto: cosa è successo a Montecarlo In attesa di fare il suo esordio nel torneo, Jannik Sinner a Montecarlo ha sfidato in una partita a ping pong l’inviato de Le Iene, programma TV di Italia 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è a Montecarlo, lì risiede e soprattutto in questa settimana disputerà il torneo del Principato, il terzo 1000 della stagione 2024. Sinner è uno dei favoriti, difende la semifinale dello scorso anno e vuole incamerare punti per avvicinarsi sempre più alla prima posizione della classifica ATP. Alla vigilia del torneo era apparso un video in cui si vedeva il tennista italiano avere una conversazione quasi stizzita con un inviato de Le Iene, ma in realtà con Stefano Corti si è incontrato e i due si sono anche sfidati a ping pong.

Dopo aver vinto Miami, Jannik è diventato numero 2 del mondo, record personale e record per un tennista italiana. Sa bene di avere la possibilità di mettere la freccia e sorpassare, tra qualche mese, Djokovic. Sulla terra battuta un po' di cose cambiano, Sinner però ha le qualità per farsi rispettare e a Montecarlo lo ha già dimostrato. Il tennista altoatesino è uno dei giocatori più attesi in assoluto, gli spettatori fanno a gara per avere una foto o un selfie.

Venerdì scorso, nel Principato, Sinner è stato stoppato da un inviato de Le Iene, mentre stava uscendo dal campo dopo un allenamento. C'è stato uno scambio di battute. Le parole di Jannik sono diventate di dominio pubblico, perché un inviato del Corriere della Sera ha immortalato la conversazione. L'inviato cerca di convincerlo a giocare dicendo: "Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… e allora tre colpi a ping pong?".

Il numero 2 del mondo camminando guarda Corti Jannik e continuando a camminare a Corti dice: "No, no guarda… io con Le Iene…". Corti continua, insiste: "Nessuna domanda, solo tre palline, una cosa veloce, giochiamo a ping pong, abbiamo la rete qui dietro".

Quel no aveva fatto molto discutere, sembrava che Jannik non volesse parlare in alcun modo con Le Iene. Ma in realtà non era così. Il tennista italiano dopo un allenamento ha un iter preciso da rispettare, ce l'aveva da ragazzino figuriamoci adesso che è l'uomo da battere. Sinner dopo l'allenamento doveva fare la doccia e poi alcuni trattamenti fisici. E così dopo qualche ora alla fine l'incontro con l'inviato de ‘Le Iene' Stefano Corti c'è stato. Jannik incappucciato ha giocato a ping pong, e le immagini della sfida si potranno vedere nella puntata che andrà in onda la sera di martedì 9 aprile.