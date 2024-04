video suggerito

Sinner rifiuta la sfida proposta dall’inviato de Le Iene a Montecarlo: “No guarda, io con Le Iene…” Jannik Sinner è a Montecarlo, dove si prepara a giocare il torneo ATP, e dopo l’allenamento ha avuto uno scambio di battute con un inviato della trasmissione TV Le Iene, rimbalzato davanti a tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Calmo e pacato. Gentile sempre, un ragazzo d'oro Jannik Sinner. Ma nella vita per chiunque, anche per la persona migliore del mondo, è impossibile essere sempre sorridenti e gentili. Qualche parolina severa, a Montecarlo, il numero 2 della classifica ATP l'ha rivolta Stefano Corti, inviato de Le Iene che sul campo centrale del Principato lo aveva invitato a giocare a ping pong. Sinner lo ha gelato e con fermezza gli ha detto: "No, no, io con Le Iene…".

Sinner in questo momento è lo sportivo italiano più famoso in assoluto al mondo, d'altronde è il numero 2 ATP e il tennis a livello globale è uno degli sport che dà maggiore popolarità. Jannik è un fenomeno in campo ed è un bravissimo ragazzo nella vita di tutti i giorni. In campo e fuori ha mostrato più volte di che pasta è fatto. Ma una parolina poco gentile, e nemmeno tanto cattivella, può uscire dalla bocca. Sinner allenandosi venerdì sul Centrale del Country Club di Monte Carlo si è trovato a due passi Stefano Corti, un inviato delle Iene, trasmissione TV di Italia 1, che non lo ha stoppato, ma gli ha parlato.

Sinner rallenta il passo ma non si ferma e ascolta le parole dell'inviato che, come riportato dal Corriere della Sera, gli dice: "Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… e allora tre colpi a ping pong?". Jannik continua a camminare guarda Corti e prima di immettersi negli spogliatoi dice: "No, no guarda… io con Le Iene…". Davanti all'insistenza di Corti ("Nessuna domanda, solo tre palline veloci a ping pong, abbiamo la rete qui dientro"), Jannik resta fermo sulle sue posizioni, mentre si concede serenamente e con la consueta disponibilità alle foto dei tifosi presenti all'uscita dal campo: "Devo fare il trattamento, e dopo il trattamento e tardi". Conversazione chiusa. Perché l'abbia chiusa così non si sa, quello che è certo è che un Sinner infastidito non lo si era mai visto.

Jannik Sinner dopo il successo di Miami è diventato numero 2 della classifica ATP e tra la primavera e l'estate potrebbe concretamenteanche diventare numero 1 del mondo e adesso si prepara per il torneo di Montecarlo, il primo grande appuntamento sulla terra rossa. Il tabellone non è malvagio. Djokovic è ovviamente dall'altra parte, ma pure Alcaraz. Nei primi turni ci sono avversari buoni ma non irresistibili, eventualmente dai quarti in poi si fa sul serio.