Tennis
Sinner ha sorpreso Mensik dopo la sconfitta a Doha: "Vai tu per primo". Bellissimo gesto a tarda notte

Il gesto da campione di Sinner dopo il ko con Mensik a Doha: fa passare avanti l’avversario in conferenza per farlo riposare. L’abbraccio e il siparietto con i tifosi.
A cura di Marco Beltrami
Non sarà la sconfitta contro Mensik a cambiare i programmi e la mentalità di Jannik Sinner, figuriamoci il comportamento. Quando ormai sia il tennista italiano che quello ceco, battuto poi da Fils, hanno lasciato Doha e il Qatar, è trapelato un episodio che conferma il valore del numero due del mondo anche a livello umano. Jannik nell'immediato post-partita notturno dello sfortunato match dei quarti di finale si è preoccupato per il suo avversario, affinché potesse proseguire la sua avventura nel migliore dei modi.

Sinner cerca di agevolare Mensik dopo la partita di Doha

Il match tra Sinner e Mensik è finito a tarda notte dopo che quello precedente tra Khachanov e Alcaraz si era prolungato oltre le attese. Il giocatore italiano e quello ceco, dopo essere rientrati negli spogliatoi hanno dovuto effettuare le classiche routine prima di presentarsi come sempre in conferenza stampa. Jannik sarebbe dovuto essere il primo a parlare, ma ha ceduto il posto a Mensik. Un gesto elegante per consentire così all'avversario di anticipare i tempi e poter tornare dunque prima in albergo dicendogli "Vai tu per primo".

Il gesto elegante di Jannik nei confronti del vincitore

In questo modo Jakub Mensik ha potuto concludere più rapidamente le pratiche in sala stampa, andando a riposare in anticipo, senza perdere ulteriore tempo in vista del recupero per il match del giorno successivo. Il numero 16 del mondo ha apprezzato molto l'attenzione di Sinner e stando a quanto riportato da Adnkronos ha abbracciato il giocatore italiano, ringraziandolo. Dal canto suo Sinner ne ha approfittato per soffermarsi ulteriormente con i tifosi, firmando autografi e scattando selfie a lungo.

Sinner racconta cos'è successo contro Mensik: "Non sono stato lucido, sto vivendo un periodo di calo"

Sinner e il siparietto con i tifosi

Disponibile e rilassato Jannik Sinner che a una tifosa la quale gli ha fatto presente: "Ci hai spezzato il cuore oggi", ha risposto tranquillizzandola, "va tutto bene, va tutto bene". Ed effettivamente è così, a giudicare da quanto poi dichiarato dal campione italiano ai microfoni. Una sconfitta soprattutto con un giocatore come Mensik ci può stare, il processo di miglioramento e soprattutto di amplificazione del proprio bagaglio prosegue.

