Sinner racconta cos’è successo contro Mensik: “Non sono stato lucido, sto vivendo un periodo di calo”

Jannik Sinner spiega com’è avvenuta la sconfitta di ieri a Doha contro Mensik che gli è costata l’eliminazione dal torneo ATP 500. L’altoatesino ammette di essere nel bel mezzo di un periodo di calo: “In questo momento sto avendo un piccolo ‘down’ che però non mi preoccupa”.

Jannik Sinner fuori a sorpresa ai quarti di finale del torneo di Doha. Mensik si è imposto in tre set 6-7, 6-2, 3-6 con una grande prova impreziosita dal servizio. L'uscita di scena del numero 2 del tennis mondiale è stata a dir poco inaspettata e di certo non è l’inizio di stagione che l'altoatesino si augurava. Dopo l’eliminazione in semifinale all’Australian Open contro Novak Djokovic, Sinner è inciampato in un’altra brutta sconfitta ieri nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha contro Jakub Mensik.

Una sconfitta che sicuramente fa scattare un piccolo campanello d’allarme per come è arrivata, con l’azzurro apparso non al top fisicamente e parecchio frustrato. Sinner l'ha provato a spiegare nel corso dell'intervista post partita, pur senza drammatizzare: "Ho fatto forse 2/3 scelte sbagliate, non sono stato lucidissimo ma può succedere – ha detto per poi aggiungere -. Sono un po’ dispiaciuto di come ho gestito alcuni momenti, ma può accadere". Sinner cerca di guardare avanti ma senza sottovalutare i segnali che questa sconfitta gli ha potuto inviare: "Sono tranquillo in questo momento, so quel che devo fare per ritornare".

Un messaggio chiaro a se stesso ma anche al suo team che ieri è stato un po' preso di mira sui social da commenti non certo leggeri da parte dei vari tifosi. Ma Sinner va oltre e nell'intervista rilasciata a ‘Ubitennis' in zona mista ha sottolineato: "Ogni giocatore affronta degli alti e dei bassi – ha detto ancora -. Sono stati due anni incredibili e in questo momento sto avendo un piccolo ‘down' che però non mi preoccupa". Nel suo discorso, chiaramente, non può escludere l'avversario che l'ha eliminato al quale vanno fatti solo i complimenti per come ha giocato e ha saputo battere un campione come Sinner: "So di poter giocare un tennis migliore, ma Jakub ha giocato e servito molto bene".

E allora testa alta e sguardo in avanti verso i prossimi appuntamenti e soprattutto verso un particolare torneo al quale Sinner ha già detto di tenere molto, ribadendolo anche ieri sera: "Tra i miei più grandi obiettivi c'è sicuramente il Roland Garros anche se è ancora lontano – spiega evidenziando ancora come questo suo ko non debba essere così preoccupante per qualcuno -. Tanti giocatori hanno fatto fatica nel corso delle loro carriera anche se per me non si tratta di questo dato che ho perso soltanto due partite". Insomma, Sinner mastica amaro ma prende il buono da questi sconfitta, soprattutto i segnali che gli sono arrivati. E da qui ripartire per ricostruire il suo fortino e rosicchiare punti ad Alcaraz.