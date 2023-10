Sinner-Giron oggi all’ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Jannik Sinner sfida nella mattinata italiana Marcos Giron nel match del secondo turno del torneo di Shanghai. Sinner-Giron in diretta TV su Sky a partire dalle ore 11.

Dopo lo straordinario successo ottenuto nel torneo 500 a Pechino, Jannik Sinner torna in campo, e lo fa stamattina nel secondo turno del torneo 1000 di Shanghai, uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno del tennis. L'incontro si disputerà sul campo 3 ed è in programma come terzo di giornata. Quindi prevedere un orario esatto è assai complicato. Ma orientativamente Sinner non scenderà in campo contro l'americano Giron prima delle ore 11, il via in ogni caso potrebbe slittare. Sinner-Giron si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 e 203. Streaming possibile con Sky Go e NOW. In caso di successo l'italiano troverebbe l'argentino Sebastian Baez.

ATP Shanghai, a che ora gioca Sinner oggi contro Giron: orario e programma

Jannik Sinner affronterà Marcos Giron nel secondo turno di Shanghai. L'incontro è in programma come terzo di giornata sul campo 3. Inizieranno l'americano Tommy Paul e l'austriaco Ofner alle 6:30 ora italiana. Quando l'incontro terminerà scenderanno in campo Frances Tiafoe e Lorenzo Sonego. Poi Sinner-Giron. Le 11 è un orario orientativo, ma se le sfide precedenti saranno lottano è chiaro che l'avvio del match di Jannik slitterà.

Dove vedere Sinner-Giron in diretta TV e streaming

Sarà Sky a mandare in onda la partita di Jannik Sinner. L'emittente tv detiene i diritti in esclusiva di tutti i tornei 1000, dunque pure di questo. Sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) andrà in onda l'incontro. Telecronaca di Boschetto e Pescosolido.

I precedenti tra Sinner e Giron

Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e l'americano Marcos Giron. Questa è la loro prima sfida in assoluto.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone di Shanghai

Se Jannik riuscirà a superare il turno nel terzo turno, che corrisponde ai sedicesimi di finale, troverà l'argentino Sebastian Baez. Dovesse invece ancora vincere negli ottavi troverebbe Safiullin o Shelton.