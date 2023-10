Sinner-Medvedev oggi in finale ATP Pechino 2023: orari TV e dove vedere in diretta la partita di tennis

Jannik Sinner giocherà oggi la finale del torneo ATP 500 di Pechino. In campo nell'ultimo atto del China Open ci sarà anche il favorito Daniil Medvedev, numero 3 del mondo. Sinner ha vinto una semifinale eccezionale contro Alcaraz, piegato per la quarta volta ed è diventato così il numero 4 della classifica ATP. Mentre Medvedev ha battuto Zverev. La finale inizierà alle ore 13:30 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis. Medvedev ha vinto tutte le sei sfide giocate in passato con Sinner.

Finale ATP Pechino, oggi Sinner-Medvedev: orario e dove vederla in TV

Jannik Sinner e Daniil Medvedev non scenderanno in campo prima delle ore 13:30 italiane. Ma l'orario potrebbe slittare. Perché prima sul centrale si disputeranno tre partite, due doppi e un singolare. In ogni caso la finale di Pechino sarà trasmessa in chiaro da Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e visibile anche su Sky, al canale 212.

Dove vedere la partita di Sinner contro Medvedev al torneo di tennis in streaming

Sarà naturalmente anche visibile in streaming la finale di Pechino tra Sinner e Medvedev. L'incontro si potrà vedere in questo modo tramite il sito di Supertennis o con SupertenniX, ma anche con Sky Go, potranno farlo gli abbonati di Sky.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Fin qui non c'è stata storia tra Sinner e Medvedev. Il bilancio è tutto a favore del russo ed è netto: 6-0. Le ultime due partite sono datate 2023, e pure quelle erano finali. Medvedev vinse in tre set quella di Rotterdam e in due quella del 1000 di Miami, dove Sinner era reduce da un grande successo su Alcaraz, come adesso.

