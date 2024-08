video suggerito

Sinner fa una magia a Cincinnati: vince un punto da una posizione impossibile, e il pubblico impazzisce Cade, si rialza, continua a scambiare e vince un punto da 26 colpi. Jannik Sinner da impazzire a Cincinnati, dove il pubblico si è esaltato vedendo la sua prodezza contro Rublev. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha sette vite come i gatti. Il punto che ha vinto a Cincinnati è già nella storia del tennis. E non una frase fatta per celebrare il tennis italiano che è numero 1 della classifica ATP. Uno scambio lungo 26 colpi, Jannik cade, si rialza e vince il punto contro Rublev.

Sinner cade, rotola si rialza e fa il punto

Sinner a Cincinnati ha conquistato il pubblico e soprattutto le semifinali del torneo 1000 che si gioca in Ohio, ulteriori punti da mettere nel carniere e margine che aumenta nei confronti di Alcaraz. La partita con Rublev è stata molto più complicata del previsto. Jannik parte male, il russo forte del successo della scorsa settimana spinge, accelera, e vince il primo set. Il secondo è equilibratissimo. Entrambi sanno che può essere decisivo.

Il nono game è durissimo, alla fine lo vincerà Rublev che però finirà per pagare a caro prezzo tutta quella fatica. Sinner a un certo punto perde gli appoggi, può succedere sul cemento a grandi velocità, il punto sembra perso, invece lestissimo Jannik si rialza, quasi rotola, è velocissimo, risponde al colpo dell'avversario e continua il palleggio, lo scambio lo gira e poi lo chiude con un gran diritto. Pubblico in visibilio.

Sinner in semifinale a Cincinnati

Jannik Sinner è così in semifinale al torneo di Cincinnati, per la prima volta in carriera. Ancora una volta è tra i migliori, quest'anno non ha mai perso prima dei quarti di finale. Incamera 400 punti, utilissimi, per la prima posizione mondiale e si appresta a sfidare o il padrone di casa Shelton o Zverev, che sta migliorando sensibilmente la sua classifica. A caldo, l'azzurro, ha detto: "Con queste condizioni climatiche non era facile. Ho avuto le mie chance, all'inizio non le ho sfruttate, ma poi ho reagito bene. Sono molto contento".