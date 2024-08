Sinner si prende la rivincita con Rublev, è in semifinale a Cincinnati: sfiderà Zverev o Shelton

video suggerito

Jannik Sinner è in semifinale al torneo 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano ha sconfitto in tre set il russo Andrey Rublev, lo ha fatto in rimonta giocando progressivamente sempre meglio. Sinner tornerà in campo domenica e affronterà in serata nella semifinale il vincente di Zverev – Shelton.

Rublev parte meglio e vince il primo set

Sinner parte male, Rublev forse anche grazie al successo della scorsa settimana a Montreal scende in campo deciso, fa subito il break, si porta sul 3-0, poi sul 4-1 e sul 5-2. Jannik pian piano ritrova i colpi, ma il diritto fatica, troppi errori. Il russo trema quando serve per il set, c'è il break di Sinner, che però poco dopo perde ancora la battuta. Il primo set è di Rublev, che se lo prende con il punteggio di 6-4.

Sinner alza il livello e nel momento decisivo

Nel secondo set il giocatore russo perde subito la battuta, Sinner è per la prima volta avanti nel match, ma il servizio lo perde ancora. Troppi errori. Rublev gioca bene, è quasi la versione dei giorni migliori. Il numero 1 ATP sale di livello e quando è con un piede nel burrone tira fuori il meglio. Sul 6-4 4-3 15-40 la partita pare quasi finita, e invece Jannik tiene la battuta, si mette in parità e nel nono game vince un punto ai limiti dell'impossibile.

Il nono game non finisce mai. Occasioni a raffica per entrambi. Rublev riesce a tenere il servizio, Jannik lo emula, 5-5. La strada si fa sempre più tortuosa e intensa. Rublev si porta sul 30-0, ma perde la battuta. Sinner non perdona, 7-5 ed è un set pari.

Jannik vola in semifinale, terzo set senza storia

Il terzo set stavolta è di Sinner, che sulle ali dell'entusiasmo fa subito il break. Ma non è solo entusiasmo, è tutto: il gioco è sempre migliore e il russo non riesce più a rispondere colpo su colpo. I break diventano due, è 3-0. Rublev ha un impeto, uno lo recupera, ma non ha più. Perde la battuta per la quarta volta di fila. Dopo oltre due ore e mezza di battaglia Jannik vince con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 ed è in semifinale.