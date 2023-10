Sinner elenca i nomi dei prossimi tornei, dal calendario ne scomparirà uno: “Qualcosa cambierà” Da Shanghai, Jannik Sinner ha annunciato il calendario dei tornei che giocherà in questa parte finale di 2023. Sinner dovrebbe saltare qualche appuntamento al quale è già iscritto, uno in particolare. In Davis ci sarà.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è l'uomo del momento. Il successo ottenuto a Pechino ha messo a tacere tante inutili e pretestuose polemiche. Battendo Alcaraz e Medvedev a Pechino ha dato una duplice splendida prova di forza e così facendo ha fatto capire ulteriormente di essere uno dei veri big del tennis mondiale. La classifica ora gli sorride ancora di più, perché è salito al numero 4 del Ranking ATP e in Cina, dove si appresta a esordire nel torneo di Shanghai, l'azzurro ha svelato anche i suoi piani per la parte finale della stagione, che si spera possa vederlo ancora estremamente protagonista.

In Cina ha vinto l'ottavo titolo della sua carriera. Lo ha fatto a Pechino. Ora è a Shanghai, dove sta per scendere in campo nel torneo 1000 che potrebbe dargli la matematica qualificazione alle Finals. Poi Sinner tornerà in Europa per una serie di tornei. Sulla carta dovrebbe disputarne tre prima delle Finals ma a sentire le sue parole qualcosa forse cambierà.

A precisa domanda sui suoi programmi futuri Sinner ha risposto alla domanda, anche con un pizzico di scaramanzia, si è confermato in Coppa Davis, e si è dimenticato (forse volutamente) di un torneo: "Giocherò naturalmente qui a Shanghai, poi proverò a essere in campo a Vienna e a Parigi-Bercy. Poi spero di giocare le Finals a Torino, infine ci sarà la Coppa Davis. Potranno magari cambiare un paio di cose, ma questi sono i tornei che vorrei giocare e di cui ho parlato con il mio team".

Sinner in realtà è iscritto anche al torneo ATP 250 di Anversa, dal quale quindi molto presto potrebbe cancellarsi. In fondo è inutile giocare troppo, e pure se quello sulla carta è un appuntamento molto abbordabile, è meglio non sprecare energie per gli ultimi tre tornei della stagione, con due tornei pesantissimi, più la Coppa Davis che con un Sinner così non sembra affatto una chimera per il tennis italiano e per capitan Volandri, che spera di recuperare Matteo Berrettini.