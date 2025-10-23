Tennis
Sinner e la crema che si spalma sotto la maglia e vicino al naso prima di giocare: a cosa serve

Jannik Sinner a Vienna si è spalmato una crema sul petto e nella zona tra bocca e naso. Non si tratta di una novità per il tennista italiano. Ecco a cosa serve.
Prima di entrare in campo per la sua partita d’esordio a Vienna contro Altmaier, Jannik Sinner, nella pancia del centrale dell’Erste Bank Open, si è fatto consegnare una crema dal suo staff. Sotto lo sguardo attento del preparatore atletico Umberto Ferrara e dell’osteopata Cipolla, Jannik si è sollevato la maglia, spalmando il prodotto sul petto e massaggiandolo con cura. Dopo aver concluso la routine, il tennista ha riposto la crema nel borsone, non prima di essersi massaggiato con le dita anche la zona tra il naso e la bocca.

Sinner si spalma una crema prima di giocare a Vienna sul petto e vicino alla bocca

Così, dopo aver sistemato il suo nuovo kit per l’appuntamento austriaco, Sinner si è ulteriormente massaggiato sopra la maglietta, nella zona dove poco prima aveva applicato la crema. Il video, circolato sui social, ha stuzzicato la curiosità di tifosi e appassionati, che si sono chiesti cosa fosse quella “pomata” utilizzata dal campione italiano. Un rito che abbiamo visto anche in passato.

A cosa serve la pomata usata da Sinner prima di giocare

Tutto rientra nelle classiche procedure di preparazione al match per Jannik Sinner, che anche in passato è stato immortalato mentre utilizzava questo tipo di prodotti. Potrebbe trattarsi di qualcosa di simile al Vicks, uno “strumento” che oltre a dare una sensazione di freschezza aiuta a respirare meglio, decongestionando le vie nasali. Sono molti gli atleti che lo applicano sul naso o sul petto prima dello sforzo fisico, soprattutto in ambienti chiusi come la struttura indoor di Vienna.

In alternativa, potrebbe essere una crema utile a ridurre il rischio di infiammazioni. L’Arnica e altri prodotti simili sono considerati ottimali per prevenire fastidi, soprattutto in caso di sforzi intensi. In questi casi, le pomate possono avere una doppia funzione — e questo spiegherebbe anche il gesto di Sinner sul viso: alcuni balsami, infatti, attraverso il profumo, possono stimolare il sistema neurovegetativo. Insomma, nulla è lasciato al caso da Sinner, soprattutto in un finale di stagione così intenso. E soprattutto in tornei in cui le condizioni di gioco cambiano velocemente. Si è passati da Shanghai, al Six Kings Slam fino a Vienna. Tre tornei e tre situazioni diverse in termini di temperature e umidità. Meglio cautelarsi per respirare meglio e prevenire infiammazioni.

