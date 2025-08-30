Sinner è agli ottavi degli US Open, spiega cosa succederà adesso: “La seconda settimana è diversa”

È stata una fatica per Jannik Sinner ma alla fine è riuscito a strappare il pass per gli ottavi di finale degli US Open: sono serviti quattro set e oltre tre ore di partita al numero uno al mondo per vincere contro il temerario Shapovalov che nel 2021 lo aveva sbattuto fuori dagli Australian Open. Tante cose sono cambiate, tranne la tenacia del canadese che ci ha provato in tutti i modi a fare lo sgambetto al suo rivale. Nel prossimo turno l'altoatesino affronterà uno tra Bublik e Paul.

Sinner si prepara per la seconda settimana a New York

La partita è stata molto complicata per Sinner che ha messo in atto una grande rimonta dopo essere finito sotto nel primo set. Ha dovuto ingranare la marcia dopo una serie di errori che gli hanno fatto perdere punti per strada, ma alla fine è riuscito a portare a casa la vittoria e il passaggio agli ottavi: "Conosco Denis da molto tempo. L'ultima volta che ci siamo affrontati è stato qualche anno fa. Siamo entrambi migliorati tantissimo. Sapevo di dover giocare a un livello molto, molto alto. Lui ha iniziato molto bene, ho cercato di rimanere lì mentalmente cercando di vedere cosa sarebbe successo".

Dal terzo set in poi non c'è stata storia e il numero uno al mondo ha cominciato a viaggiare spedito verso il successo. Lunedì agli ottavi affronterà uno Bublik e Paul per dare il via alla sua seconda settimana a New York, un vero spartiacque per la competizione. Sinner ha spiegato cosa accadrà ora: "La seconda settimana è completamente diversa, vedrete meno gente dietro le quinte. È un ottimo segno che sono ancora qui. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo incontro. Sta diventando sempre più dura, fisicamente e mentalmente, è tutto diverso. Questo è un posto speciale per me da molti anni. La prima volta che ho giocato il tabellone principale di uno Slam è stato qui. E ho vinto l'anno scorso. È un posto fantastico. Vediamo cosa succederà. Ovviamente sono molto, molto felice".