Sinner-Djokovic oggi in semifinale al Roland Garros, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano oggi, venerdì 6 giugno, nelle semifinali del Roland Garros. Il numero 1 ATP è favorito nella sfida che inizierà alle ore 19 e che si potrà seguire solo su Eurosport.

A cura di Alessio Morra

Due semifinali di lusso oggi al Roland Garros, con due tennisti italiani in campo, evento che non capitava nello Slam parigino dal 1960! Sul Centrale nel pomeriggio Musetti affronta Carlos Alcaraz. Mentre non prima delle ore 19 Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic, che a 38 anni continua a macinare record. Sinner è favorito, sta giocando benissimo a Parigi ed ha vinto seccamente gli ultimi tre precedenti. Jannik ha perso appena 36 game in cinque partite. Numeri mostruosi, ma non record. Negli ultimi tre incontri ha concesso le briciole a Lehecka, Rublev e Bublik. Mentre Djokovic è reduce da un successo maestoso contro Zverev. I precedenti sono otto, il bilancio è in parità: 4-4. L'ultimo lo ha vinto Jannik, nella finale di Shanghai, lo scorso ottobre. Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Sinner-Djokovic oggi in TV e streaming (non è prevista diretta in chiaro).

A che ora gioca Sinner con Djokovic al Roland Garros, orario e programma

Sinner e Djokovic si affronteranno oggi venerdì 6 giugno sul campo Philippe Chatrier in un incontro che non inizierà prima delle ore 19. L'orario d'inizio preciso del match potrebbe slittare se si protrarrà la prima semifinale, quella tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, che prenderà il via invece alle ore 14:30. Il Centrale in questo venerdì sarà tutto italiano.

Sinner-Djokovic, dove vederla in TV e streaming: no alla diretta in chiaro

La partita tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà visibile in diretta su Eurosport, canale è visibile solo da parte degli abbonati. Eurosport è visibile su Sky (canale 210), ma anche su DAZN e naturalmente su Discovery. La semifinale del Roland Garros non sarà trasmessa in chiaro in alcun modo. Diretta streaming sempre solo per abbonati di Sky, con Sky GO, NOW, DAZN e Discovery+.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Otto confronti diretti, bilancio in parità: 4-4. Djokovic ha vinto le prime tre sfide, si ricordano soprattutto le sfide di Wimbledon 2022, quando Jannik era avanti di due set, e la semifinale del 2023. Poi alle ATP Finals di Torino del 2023 arrivò il primo successo di Sinner, che però pochi giorni dopo perse in due set la finale. La settimana seguente la partita che ha cambiato il destino di Novak e Jannik, che cancellò tre matchpoint all'allora numero 1 nella semifinale di Coppa Davis. Nel 2024 due partite e due vittorie di Sinner: la semifinale degli Australian Open e la finale di Shanghai.

Perché Sinner-Djokovic non sarà trasmesso in TV in chiaro

L'attesissimo incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic non sarà possibile seguirlo in diretta TV in chiaro perché Discovery manderà in onda l'incontro del numero 1 ATP solamente su Eurosport. Se uno tra Sinner e Musetti si qualificherà per la finale del Roland Garros maschile con certezza il match sarà trasmesso in chiaro sul NOVE.