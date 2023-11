Sinner-Djokovic oggi in finale alle ATP Finals 2023: orari TV e dove vedere in chiaro la partita di tennis

Il grande giorno è arrivato. Jannik Sinner oggi nel tardo pomeriggio giocherà la finale delle ATP Finals contro Novak Djokovic. É la finale dei sogni tra il tennista italiano e il numero 1 della classifica mondiale, che Jannik ha già sconfitto nel girone, mercoledì scorso. In semifinale l'azzurro in tre set ha battuto Medvedev, mentre Djokovic si è sbarazzato velocemente di Alcaraz. Quattro i precedenti, Djokovic ne ha vinti tre. Sinner-Djokovic si giocherà non prima delle 18 ora italiana e si potrà seguire in diretta TV sia su Rai 2 in chiaro che su Sky, sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con Raiplay, Sky Go e NOW.

Finale ATP Finals, a che ora gioca Sinner oggi con Djokovic: orario e programma

La finale delle Finals di Torino non inizierà prima delle ore 18. Jannik Sinner e Novak Djokovic disputeranno il secondo incontro di giornata, dopo la finale del torneo di doppio Granollers/Zeballos-Ram/Salisbury. Sinner e Djokovic si sono già affrontati nel girone e ha vinto Jannik in tre set.

Sinner-Djokovic oggi in finale alle Nitto ATP Finals in chiaro, dove vederla in TV e streaming

L'ultimo atto delle ATP Finals 2023 si potrà seguire anche in chiaro su Rai 2. Ma Sinner-Djokovic sarà trasmessa anche in diretta da Sky, con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming possibile con Sky Go, NOW e RaiPlay, telecronaca di Fiocchetti e Panatta.

Chi vincerà tra Sinner e Djokovic: i precedenti

Quattro i confronti diretti: tre li ha vinti Djokovic, che si è imposto a Monte Carlo e due volte a Wimbledon. Mentre pochi giorni fa il primo successo di Jannik, che ha battuto il numero al mondo 7-5 6-7 7-6.

