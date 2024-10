video suggerito

Sinner-Daniel oggi all’ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Daniel è la partita d’esordio di Jannik nel torneo Masters 1000 di Shanghai. Si gioca sabato 5 ottobre non prima delle 8:00 ora italiana con diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna in campo dopo la sconfitta in finale a Pechino contro Alcaraz, per il match del secondo turno del Masters di Shanghai contro Taro Daniel. Si gioca oggi sabato 5 ottobre non prima delle 8:00 con diretta TV su Sky e streaming su Sky Go e NOW. Sinner affronta il giapponese numero 93 con il quale ha vinto l'unico precedente nel 2022. Il tennista numero uno al mondo inizia così la sua avventura in un tabellone che potrebbe regalare una semifinale contro Alcaraz e una possibile finale con Djokovic. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita. In campo anche Berrettini contro Rune, Musetti e Cobolli.

A che ora gioca Sinner oggi contro Daniel: orario e programma

Quando gioca Sinner contro Daniel? La partita d'esordio di Jannik a Shanghai si giocherà sabato 5 ottobre non prima delle 8:00 italiane. Si tratta infatti del secondo match in programma sullo Stadium Court del Qizhong Forest Sports City Center di Shanghai. Potrebbero esserci slittamenti nel caso in cui la partita precedente dovesse prolungarsi più del dovuto.

Dove vedere Sinner-Daniel in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Daniel in TV? La partita tra il tennista italiano e quello giapponese è in programma in esclusiva su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Nessuna possibilità di vedere la partita in chiaro. Diretta streaming sull'applicazione Sky GO e sulla piattaforma live on demand NOW.

I precedenti tra Sinner e Daniel

Quella tra Sinner e Daniel non è una sfida inedita. Infatti il tennista italiano e quello giapponese si sono già affrontati nel circuito ATP in un’occasione. Nel secondo turno degli Australian Open, l’azzurro s’impose in 4 set sul giocatore nipponico. Ora il replay con Taro che pur partendo ampiamente sfavorito, proverà a mettere in difficoltà il numero uno al mondo.

Il tabellone di Sinner nel Masters 1000 di Shanghai

Sinner in caso di superamento del turno contro Daniel potrebbe affrontare Etcheverry al terzo turno. A seguire possibile incrocio agli ottavi contro Shelton, e poi uno tra Medvedev e Tsitsipas. In semifinale supersfida contro Alcaraz, e solo in finale uno tra Djokovic, Rublev, Zverev e Fritz.