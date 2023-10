Sinner-Baez oggi all’ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Jannik Sinner giocherà contro Sebastian Baez nel terzo turno del torneo 1000 di Shanghai. L’incontro si potrà seguire in TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW e non inizierà prima delle ore 12:30.

A cura di Alessio Morra

Dopo lo straordinario successo ottenuto a Pechino, Jannik Sinner è sceso in campo ed ha sconfitto nel secondo turno del torneo 1000 di Shanghai l'americano Giron e stamattina torna in campo. Sinner giocare nel terzo turno contro l'argentino Baez. L'incontro tra Sinner e Sebastian Baez si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201 e 203. Streaming con Sky Go e NOW. L'orario d'inizio è previsto per le 12:30 ora italiana.

ATP Shanghai, a che ora gioca Sinner oggi contro Baez: orario e programma

Jannik Sinner affronterà l'argentino Baez nel terzo turno di Shanghai. L'incontro è in programma come terzo di giornata sul campo 1. Si partirà con Ruud-Eubanks alle 6:30 ora italiana, a seguire Korda-Medvedev. Mentre non prima delle ore 12:30 scenderanno in campo Jannik Sinner e Sebastian Baez. In campo oggi anche Lorenzo Sonego, nella continuazione della partita con l'americano Tiafoe.

Dove vedere Sinner-Baez in diretta TV e streaming

Sarà Sky a trasmettere la partita di Jannik Sinner. L'emittente TV detiene i diritti in esclusiva di tutti i tornei 1000, e naturalmente pure quello di Shanghai. Sinner-Baez in diretta sul canale 201 (Sky Sport Uno), streaming possibile con Sky Go e NOW. Telecronaca di Pero e Golarsa.

I precedenti tra Sinner e Baez

Non si sono mai affrontati Jannik Sinner e l'argentino Sebastian Baez. C'è una curiosità. Entrambi hanno vinto tre tornei ATP in questa stagione 2023.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone di Shanghai

Se Jannik passerà il turno nel terzo turno si qualificherebbe negli ottavi di finale o il russo Safiullin, che ha fatto fuori Zverev, o Shelton, giovane giocatore americano