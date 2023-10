Sinner trionfa a Shanghai con una rimonta da campione contro Giron: si qualifica per le Atp Finals Sinner soffre nell’avvio della partita contro lo statunitense, ma si riprende alla grande e conquista il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai.

A cura di Ada Cotugno

L'avvio non è stato dei migliori, ma in poco più di due ore di gioco Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai battendo l’americano Marcos Giron 7-6 (7) 6-2 con una rimonta incredibile. Non è stata una partita semplice, ma alla fine Sinner ha archiviato il cinquantesimo successo di questa stagione e si andrà a giocare la prossima sfida contro l’argentino Baez.

L'avvio è stato incerto, complice anche le fatiche di Pechino che pesano ancora: subito sotto di un break subito, a Sinner è servito qualche attimo in più per poter carburare e rientrare subito i carreggiata, mettendo in scena la rimonta che lo ha poi portato alla vittoria finale contro un avversario non facile da affrontare, preciso e determinato fin da subito a fruttare le sue debolezze. L'italiano è stato condizionato da qualche errore di troppo che gli ha messo davanti una strada tutta in salita al settimo game, vero punto di svolta della partita.

Sotto 3-6, Sinner ha acceso la luce proprio nel momento più complicato mettendo in scena un'altra grandissima prestazione. Da quell'istante in poi tutto è cambiato e si è sentito il peso del grande campione: Jannik annulla 4 set point e si ritrova la fortuna dalla sua parte con con un rovescio che tocca il nastro e manda fuori tempo l’avversario. Giron non regge una partita giocata al di sopra delle sue possibilità e nel secondo set crolla, lasciando l'italiano alla sua fuga verso la vittoria.

Il secondo parziale si chiude con il risultato di 6-2 e una vera e propria di forza da parte del tennista azzurro, imprendibile per un avversario che per metà partita ha cercato di tenergli testa. E grazie al trionfo di Shanghai arriva anche la qualificazione aritmetica per le le Atp Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour.