Sinner-Alcaraz oggi in TV a Parigi Bercy: orario e diretta streaming Jannik Sinner oggi affronta Carlos Alcaraz nei sedicesimi di finale del torneo 1000 di Parigi Bercy. L’italiano, che è in corsa per un posto alle ATP Finals, scenderà in campo sul campo centrale non prima delle ore 17. Sinner-Alcaraz è il quarto match in programma e sarà trasmesso in diretta TV su Sky.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner questa settimana è impegnato nel torneo di Parigi Bercy, dove l'azzurro cerca i punti per la qualificazione alle ATP Finals. Non sarà semplice artigliare l'ottava posizione, Hurkacz e Norrie lo pressano, ma a livello indoor Sinner è uno dei più bravi in assoluto. Ha vinto Sofia e Anversa e disputato le semifinali a Vienna la scorsa settimana. L'esordio in tabellone di Jannik non sarà dei più agevoli, perché l'italiano affronta Carlos Alcaraz, diciannovenne tennista spagnolo dal talento enorme che come Sinner sarà uno dei dominatori del tennis tra qualche anno.

Parigi Bercy, dove vedere Sinner – Alcaraz in TV e streaming

L'incontro dei sedicesimi di finale del 1000 di Parigi Bercy tra Sinner e Alcaraz sarà trasmesso in diretta TV da Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Sinner-Alcaraz si potrà vedere anche in streaming tramite SkyGo e Now, ovviamente potranno farlo solo gli abbonati. La telecronaca sarà di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Sinner a Parigi Bercy oggi, orario e programma della partita contro Alcaraz

L'incontro di Jannik Sinner è in programma a sorpresa sul campo numero 1. Gli organizzatori non hanno ritenuto di inserirlo sul centrale, onestamente un grande errore, hanno deciso di privilegiare i giocatori francesi. Cambia poco per gli appassionati che potranno vedere l'incontro che è il quarto in programma su quel campo, e presumibilmente inizierà alle ore 17.

Il tabellone di Parigi Bercy di Jannik Sinner

Sinner è la testa di serie numero 8 e per questo è stato esentato dal primo turno. L'esordio è il peggiore possibile, non solo perché Alcaraz è uno dei talenti migliori del tennis, ma anche perché è uno dei giocatori con la classifica più alta tra quelli esclusi dalle teste di serie. In caso di successo Sinner negli ottavi affronterebbe l'ostico Carreno o il qualificato Gaston e negli eventuali quarti il numero 2 del mondo Medvedev.

Cosa serve a Sinner per qualificarsi per le ATP Finals

Grazie alla semifinale di Vienna Jannik è salito al numero 8 della Race, e ha scavalcato così Hurkacz. Sinner ha 3015 punti e insegue Ruud, numero 7 che ne ha 3105. Il margine sul polacco, che lo insegue, è però esiguo. Perché Hurkacz di punti ne ha 2965, in lizza per la qualificazione anche il britannico Cameron Norrie che ha 2910 punti. Insomma è bagarre e Sinner deve assolutamente vincere oggi con Alcaraz.