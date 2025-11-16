Sinner-Alcaraz oggi in finale alle ATP Finals, la sfida infinita: orario e dove vederla in TV e streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale più attesa ci sarà. Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz pure alle ATP Finals. Per la sesta e ultima volta il numero 1 e il numero 2 del mondo si affronteranno in una partita, anzi in una finale, in questo 2025. Alcaraz ha vinto sette delle ultime otto partite con Sinner, che però a livello indoor parte favorito. L'incontro si potrà seguire in chiaro su Rai 2 e su Sky, che lo trasmetterà sui canali 201 e 203. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW. Si parte alle ore 18. Nel pomeriggio si terrà la finale del torneo di doppio tra Heliovaara/Patten e Salisbury/Skupski.

Jannik Sinner a livello indoor è quasi imbattibile. Sconfiggendo de Minaur nelle semifinali a Torino è arrivato a 30 successi consecutivi, davanti si trova ‘solo' McEnroe, Federer, Djokovic e Lendl. Non perde indoor da due anni e in queste Finals non ha lasciato nemmeno un set, a essere precisi non ha mai perso il servizio nei quattro incontri giocati. Imbattuto è anche Carlos Alcaraz, che è andato in crescendo dopo un avvio non proprio convincente ha concesso poco e niente a Musetti e Auger-Aliassime. E grazie a queste vittorie si è preso anche il numero 1 della classifica ATP per il 2025.

Quando gioca Sinner oggi con Alcaraz alle ATP Finals: orario e dove vederla in tv e streaming

Sarà una lunga attesa per gli appassionati di tennis. Perché la finale delle ATP Finals di Torino prenderà il via oggi pomeriggio alle ore 18. La diretta sarà totale. In chiaro sarà Rai 2 a trasmettere l'incontro con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. Streaming gratis su RaiPlay. Anche Sky manderà in onda la finale Sinner-Alcaraz sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Gli head to head ufficiali sono quindici, Alcaraz è in vantaggio 10 a 5. A questi si potrebbero aggiungere una partita giocata da giovanissimi in un challenger e le due esibizioni del Six Kings Slam, che però non fanno testo non essendo sfide ufficiali. Carlos è avanti e lo è grazie soprattutto agli ultimi precedenti. Alcaraz infatti ha vinto sette delle ultime otto partite. Sinner nell'ultimo anno e mezzo ha vinto solo la finale di Wimbledon. Quest'anno si sono incontrati cinque volte, sempre in finale, con un bilancio di 4-1 per lo spagnolo, che ha vinto l'unica partita a livello indoor a Parigi quattro anni fa.

ATP Finals, il programma di oggi a Torino: quando si gioca la finale

Programma ormai snello quello delle Finals, che oggi assegneranno i due titoli in palio. Alle ore 15 scenderanno in campo per la finale del doppio gli inglesi Salisbury e Skupski e la coppia formata dal finlandese Heliovaara e il britannico Patten. Due delle coppie più forti al mondo. Non prima delle ore 18 invece toccherà a Jannik Sinner e a Carlos Alcaraz, che per la prima volta giocherà la finale di Torino. Mentre per l'italiano sarà la terza volta, lo scorso anno ha vinto.