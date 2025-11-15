Alcaraz sfiderà Sinner alle ATP Finals: “Credo che in finale tre o quattro persone tiferanno per me”

Carlos Alcaraz sfiderà Jannik Sinner pure nella finale delle ATP Finals di Torino. Dopo aver sconfitto Auger-Aliassime, lo spagnolo ha pensato soprattutto al pubblico che sa gli sarà avverso nella finale.

Carlos Alcaraz raggiunge Jannik Sinner in finale alle ATP Finals. La partita che tutti volevano ci sarà pure a Torino domenica 16 novembre. L'italiano si era qualificato agevolmente battendo de Minaur, mentre in serata lo spagnolo ha regolato con il punteggio di 6-2 6-4 Auger-Aliassime. Alcaraz era davvero felice e dopo la partita nell'intervista a caldo con Diego Nargiso ha detto qualche parola in italiano e ha scherzato dicendo che a Torino forse tre o quattro persone tiferanno per lui.

Alcaraz batte Auger-Aliassime ed è in finale

Una vittoria assai convincente per Alcaraz, che dopo aver celebrato con la solita firma sulla telecamera il passaggio alla finale si presenta per l'intervista sul campo. Dopo la prima domanda sente tanti applausi per lui e decide di dire una frase in italiano: "Io sono molto felice per la partita di oggi".

Poi preferisce l'inglese e parla sia dal match vinto con Auger-Aliassime: "Stasera ero molto concentrato, ho giocato bene, sono stato molto attento, non ho lasciato spazio e tempo al mio avversario", che soprattutto dell'ennesima sfida con Sinner: "Domani dovrò giocare bene per battere Jannik".

"Cosa mi aspetto? Tre o quattro persone tiferanno per me in finale"

Riceve un'ulteriore domanda sulla finale e scherza sul tifo che sarà avverso, d'altronde si gioca in Italia: "Cosa mi aspetto? Credo che almeno tre o quattro persone tiferanno per me in finale". Il pubblico sorride e applaude.

Lui riprende la parola e dice parole canoniche per presentare la settima sfida del 2025 con Sinner, Six Kings Slam incluso: "Sono felice di giocare un'altra grande partita contro Sinner, stavolta in questo campo. Devo essere concentrato. I tifosi sosterranno lui, ma io devo essere concentrato per poterlo battere".