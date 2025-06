video suggerito

Sinner-Alcaraz oggi in finale al Roland Garros, a che ora gioca: dove vederla in TV e streaming, canale in chiaro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi, domenica 8 giugno, nella finale del Roland Garros. Il numero 1 e il numero 2 ATP scenderanno in campo alle ore 15. Diretta TV anche in chiaro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno oggi pomeriggio nella finale del Roland Garros. Questa è la finale dei sogni tra il numero 1 e il numero 2 ATP. La finale tra i due tennisti più forti al mondo. Sinner vuole vincere il terzo Slam di fila dopo gli US Open e gli Australian Open, Alcaraz difende il titolo, vinto un anno fa contro Zverev. L'incontro non prenderà il via sul Philippe Chatrier prima delle ore 15, e si giocherà al meglio dei cinque set. Sinner non ha perso nemmeno un set in tutto il torneo, dopo cinque incontri vinti sul velluto Jannik ha battuto in una semifinale meravigliosa un indomabile Djokovic. Alcaraz, invece, ha perso quattro set nel torneo, in semifinale ha avuto la meglio di Musetti, ritiratosi nel quarto set. I precedenti sono undici, Alcaraz è avanti 7-4. La finale del Roland Garros 2025 si potrà seguire su Eurosport e in chiaro sul NOVE. Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Sinner-Alcaraz oggi in TV e streaming.

A che ora gioca Sinner con Alcaraz al Roland Garros, orario e programma

Sinner e Alcaraz giocheranno l'ultima partita del Roland Garros 2025. Quella più attesa in assoluto, quella della finale del torneo maschile. Alle ore 11 Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno la finale del torneo di doppio. Non prima delle 15 scenderanno sul Philippe Chatrier Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, incontratisi a Roma tre settimane fa.

Sinner-Alcaraz, dove vederla in TV e streaming: diretta in chiaro

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si potrà seguire in diretta TV anche in chiaro. Discovery ha deciso di mandare in onda anche sul NOVE, canale 9 del digitale terrestre, la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. L'incontro sarà visibile naturalmente anche su Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di Sky, DAZN, Discovery+. Streaming gratuito sul sito de il NOVE, ma anche Sky Go, NOW, DAZN, Discovery.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Undici i confronti diretti tra Jannik e Carlos. Il bilancio è favorevole allo spagnolo, che conduce 7-4 e che ha vinto le ultime quattro sfide, anche se in mezzo c'è l'esibizione vinta da Sinner in Arabia Saudita, lo scorso ottobre. Alcaraz si è imposto nella finale degli Internazionali d'Italia, giocata lo scorso 18 maggio, e anche nelle semifinali dello scorso Roland Garros, quando vinse al quinto set. Sinner ha vinto l'altro incontro disputato sulla terra rossa, la finale di Umago del 2022. Mentre a livello Slam il bilancio è 2-1 per Alcaraz. Questa però sarà la loro prima finale Slam.

Perché Sinner-Alcaraz sarà trasmesso in TV in chiaro

Il tennis è diventato sport nazionale, praticamente al pari del calcio. La finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta TV anche in chiaro dal NOVE, dalle ore 15. Telecronaca di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi. Ampio pre-partita con i talent di Warner Bros, inclusi Mats Wilander e Chris Evert.