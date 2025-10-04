Sinner a Shanghai, quando gioca contro Griekspoor: orario, precedenti e dove vederlo

Jannik Sinner ha vinto in due set contro il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno del torneo di Shanghai. Avendo vinto a Pechino l'italiano ha avuto un giorno di riposo in più, che però sconterà subito. Perché Sinner tornerà in campo subito. Niente giorno di riposo. Domenica pomeriggio sarà in campo contro l'olandese Griekspoor.

A che ora gioca Sinner contro Griekspoor a Shanghai, orario e programma

Il programma di domenica 5 ottobre è davvero di lusso, maestoso si può dire considerato che è ancora terzo turno a Shanghai dove alle 6:30 ora italiana aprono il programma il danese Rune e il francese Humbert. A seguire tocca a Taylor Fritz che affronta Mpetshi Perricard. Non prima delle 12:30 scenderà in campo Novak Djokovic contro il qualificato tedesco Hanfmann. Poi sarà la volta di Sinner e Griekspoor, che orientativamente non potranno iniziare prima delle ore 14:30.

Sinner-Griekspoor, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Griekspoor in TV? Sky detiene i diritti in esclusiva del torneo 1000 di Shanghai. Dunque diretta solo su Sky, che trasmetterà l'incontro tra Sinner e il tennista olandese in diretta sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming possibile sempre solo per abbonati con Sky Go o NOW. Non è possibile dunque né in TV né in streaming di vedere l'incontro in diretta in chiaro.

I precedenti tra Sinner e Griekspoor, chi è il prossimo avversario di Jannik

Tallon Griekspoor ha affrontato per sei volte Jannik Sinner, che ha vinto tutti i precedenti. Però le vittorie contro Griekspoor sono arrivate spesso attraverso percorsi faticosi. Ciò significa che sono state anche molto più belle. Sei successi su sei, due set persi, quattro tie-break giocati. Sinner si è imposto nelle semifinali di Rotterdam e i quarti di Davis 2023, ancora in semifinale a Rotterdam e nel terzo turno di Miami (quando vinse 5-7 7-5 6-1), ad Halle, quando rimontò un set, e nella finale di Coppa Davis 2024. Jannik si impose con il punteggio di 7-6 6-2 e regalò il punto decisivo all'Italia. Questa la prima sfida del 2025.