Si fanno avanti i tennisti che difendono Jannik Sinner: "Io sto con lui", "È una bravissima persona" Dopo i tanti colleghi di Jannik Sinner che lo hanno attaccato in seguito alla squalifica patteggiata con la WADA, si fanno avanti i tennisti che difendono il numero uno al mondo: Ruud, Draper, Gasquet.

A cura di Paolo Fiorenza

Casper Ruud assieme a Jannik Sinner

Se è vero che i momenti difficili nella vita di ognuno – soprattutto quando dall'altare si scivola nella polvere – fanno capire chi è davvero dalla nostra parte, Jannik Sinner sta facendo un corso accelerato in tal senso. Il 23enne campione azzurro nella polvere non ci è caduto, visto che continua sempre ad essere numero uno al mondo e lo sarà ancora per parecchio tempo, salvo prossimi mesi mostruosi di Zverev o Alcaraz, ma c'è chi sta provando in tutti i modi a infangarlo, a dispetto di un documento ufficiale della WADA che lo scagiona completamente da qualsiasi ipotesi di doping volontario, di condotta dolosa, di volontà di barare. La squalifica di 3 mesi patteggiata da Sinner è solo dovuta alla sua negligenza nel controllare l'operato del suo staff: Jannik resta pulitissimo, checché né dicano Kyrgios, Kafelnikov e simili. Il rumore dei nemici si fa forte, anche Djokovic si è esposto come mai prima ("la maggior parte dei tennisti pensa che ci sia stato favoritismo"), ma ora si fanno avanti anche i tennisti che stimano Sinner. Gente tra i migliori al mondo come Ruud e Draper, veterani apprezzati da tutti come Gasquet.

Chi sta dalla parte di Sinner: si espongono Ruud, Gasquet e Draper

"Conosco molto bene Jannik – ha spiegato Casper Ruud da Guadalajara, dove sta partecipando a un torneo esibizione – Io sono con lui, penso che sia un bravo ragazzo. Dopo tutto questo sarà ancora il miglior giocatore del mondo". Stessi toni usati da Richard Gasquet, presente anch'egli in Messico: "Jannik è una bravissima persona, ha una grande personalità ed è molto gentile in campo. Tornerà presto, questa è la cosa più importante".

La stretta di mani tra Sinner e Draper allo scorso US Open dopo l'incontro vinto da Jannik

È dalla parte di Sinner anche Jack Draper: "Conosco Jannik, è un amico e sono sicuro che non abbia fatto nulla di proposito. Ovviamente questo è il nostro sport e siamo responsabili per quello che circola nel nostro corpo. Gli sarà vietato di giocare per alcuni mesi, non credo che sia bello per il tennis che il numero uno al mondo, che ha fatto cose incredibili ultimamente, abbia ricevuto una squalifica. Gli auguro il meglio e spero che stia bene".

Pochi tennisti italiani finora ci hanno messo la faccia per Jannik

Tra gli italiani si sono esposti per Sinner soprattutto Vavassori, ma anche Berrettini e Nardi, almeno pubblicamente. Un numero esiguo di tennisti, il che ha fatto sbottare Paolo Bertolucci, che auspica che altri azzurri si facciano avanti per fare muro a protezione del campione di San Candido e porre un argine alle accuse – spesso lanciate contro la realtà dei fatti – da parte dei giocatori stranieri.

L'Italia di Coppa Davis che ha trionfato l'anno scorso a Malaga: si sono esposti per Sinner capitan Volandri e Vavassori

Se in Russia Kafelnikov e la ex numero 3 al mondo Petrova hanno sparato a zero su Sinner, c'è qualcun altro che invece sta dalla parte di Jannik, ovvero l'ex pro Andrei Chesnokov: "Non capisco proprio la squalifica: Sinner è già stato punito per una settimana, togliendogli i soldi guadagnati (si riferisce a punti e soldi che gli erano già stati tolti per la semifinale di Indian Wells 2024 con la sentenza di assoluzione dell'ITIA, ndr). Per me questa situazione è un completo disastro! In questa situazione, la WADA è una barzelletta totale! Non so cosa stia succedendo alla WADA, non capisco proprio niente. Lasciate che la WADA risolva i suoi problemi".