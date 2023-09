Sharapova e Agassi in campo per un milione di dollari: giocheranno un incrocio tra tennis e padel Maria Sharapova ritorna in campo. L’ex numero 1 WTA quasi quattro anni dopo il ritiro dal tennis giocherà una ricchissima esibizione a Pickleball con McEnroe, Agassi e Graf.

A cura di Alessio Morra

Maria Sharapova è stata una delle tenniste più famose e più forti della sua generazione. La russa il tennis lo ha lasciato ormai da qualche anno, di rado si vede ai tornei ma è pronta a tornare in campo. L'ex numero uno del mondo WTA a febbraio tornare in campo, ma lo farà nel pickleball, e giocherà per portare a casa un milione di dollari.

Una carriera stellare quella dell'ex giocatrice russa, che da un paio di decenni vive negli Stati Uniti. A 17 anni ha conquistato il primo Slam, a Wimbledon, in assoluto ne ha vinti cinque, dieci le finali nei Major. Ma soprattutto li ha vinti tutti almeno una volta, solo al Roland Garros è riuscita a fare il bis. 36 titoli e pure il numero uno nella classifica mondiale.

Nota, pure a chi non segue il tennis, per essere spesso sulle copertine generaliste, ha chiuso ufficialmente la sua carriera nel 2020 dopo un ritorno complicatissimo, era stata ferma a lungo a causa di una squalifica per doping.

Lasciato lo sport, Sharapova è rimasta comunque popolarissima, lo scorso anno è diventata pure mamma, e spesso la si vede protagonista in eventi di alto livello. Ma adesso Maria Sharapova sta per tornare ad allenarsi. Non ritornerà nel circuito, come ha fatto Caroline Wozniacki, ma proverà uno sport nuovo: il pickleball, uno sport di racchetta, che orbita attorno al tennis, come il padel.

Negli Stati Uniti il pickleball sta prendendo sempre più piede. Nella prossima stagione giocheranno nel circuito anche l'ex numero 8 ATP Jack Sock e la canadese Genie Bouchard, mentre è già attivo Sam Querrey, che è stato nella top ten del tennis.

Sharapova giocherà una ricchissima esibizione a Miami, dove scenderanno in campo una serie di leggende vere del tennis. Perché la russa farà coppia con John McEnroe. I due affronteranno la coppia per eccellenza: Steffi Graf e Andre Agassi. Noblesse oblige.

Il doppio d'elite si giocherà a Miami il prossimo 4 febbraio, all'Hard Rock Hotel Hollywood. Chi vincerà il Pickleball Slam conquisterà un milione di dollari, questo infatti sarà il premio che vincerà la coppia che si imporrà. Più di un buon motivo per tornare a giocare per Sharapova. McEnroe ci ha già provato in questo 2023, ma ha perso. Per Agassi e Graf non è una grande novità, perché loro di tanto in tanto scendono in campo per delle esibizioni.