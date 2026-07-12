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Neymar riappare in un torneo di poker dopo i Mondiali col Brasile: milioni di dollari in palio

Neymar riappare in pubblico a una settimana dall’eliminazione dei Brasile dai Mondiali. L’attaccante ha partecipato a un torneo di poker.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Avevamo lasciato Neymar e il Brasile in lacrime dopo la cocente eliminazione dai Mondiali agli ottavi a seguito del ko subito contro la Norvegia. Un esito a sorpresa per la nazionale di Carlo Ancelotti che si candidava ad essere una delle favorite per la vittoria finale del torneo. Proprio su Neymar si era detto tanto fin dalla convocazione, non totalmente condivisa da tutto il Brasile, nonostante l'ex PSG e Barcellona sia un idolo in patria. Ebbene questi Mondiali hanno messo la parola finae quasi sicuramente anche alla sua esperienza in maglia verdeoro.

E così, mentre il Brasile si dispera e cerca di dimenticare interrogandosi su cosa succederà per il futuro, Neymar riappare in pubblico solo una settimana dopo le lacrime americane sedendosi su un tavolo da poker. Il brasiliano era infatti presente in un torneo di livello mondiale a Las Vegas partecipando all'evento da 10.000 dollari come quota d'iscrizione. Il vincitore però può ambire a vincere anche un premio finale da milioni di dollari.

La quota d'iscrizione rappresenta di fatto una cifra irrisoria per uno come Neymar che guadagna milioni di euro all'anno. Ma è il premio finale chiaramente che ingolosisce il giocatore il quale resta però un grande amante di questo gioco. Basti pensare che a marzo scorso, proprio per recuperare al meglio dall'ultimo dei tanti infortuni anche in vista dei Mondiali, il giocatore rimase a riposo ufficialmente per "gestire il carico di lavoro". E così per ben 24 ore Neymar pensò bene di confrontarsi con il poker online.

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Una vera e propria maratona per l'ex Barcellona che non ha mai mollato. Una maratona che conferma la sua enorme passione per questo gioco che evidentemente va di pari passo col calcio. Neymar a Los Angeles ha voluto prendere parte a questo torneo che metteva in palio un montepremi totale solitamente pari a svariate centinaia di migliaia di dollari (a volte milioni). Non è chiaro come si sia concluso il torneo di poker di Neymar ma non è da escludere che anche in questo caso, così come accaduto nella maratona no stop di 24 ore a marzo, abbia vinto una discreta somma di denaro.

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