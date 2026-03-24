Neymar salta una partita per recuperare ma gioca 24 ore a poker: “E sì, ho anche vinto soldi”

In questo periodo si parla tanto di Neymar in Brasile, ma non di certo per le sue prestazioni. L'attaccante brasiliano che ha diviso il suo Paese dopo l'esclusione da parte del ct Ancelotti per le due amichevoli contro la Francia e la Croazia, ha fatto ulteriormente discutere per essersi concesso una giornata di partite non stop a poker, una delle sue grandi passioni.

La passione di Neymar per il poker e le polemiche

Già ai tempi del PSG Neymar era finito nell'occhio del ciclone per qualche uscita di troppo per dedicarsi al gioco di carte. Il copione si è ripetuto anche al Santos, pur senza lasciare la sua abitazione. Stando a quanto riportato dalla stampa brasiliana, Neymar nell'ultimo week-end è rimasto a riposo ufficialmente per "gestione del carico di lavoro". Nessuna possibilità dunque di scendere in campo con il Santos per l'attaccante che per la bellezza di 24 ore si è confrontato con il poker online. Una vera e propria maratona per l'ex Barcellona che non ha mai mollato.

Neymar conferma sui social e spegne le polemiche

Inevitabilmente O'Ney è stato attaccato da chi avrebbe voluto che rinunciasse in parte al poker per soffermarsi sul lavoro di recupero. Voci che sono arrivate all'orecchio della stella verdeoro che sui social ha deciso di rispondere per le rime: "Ciao ragazzi, tutto bene? Ho visto che sta girando gente che dice che in questi giorni sono andato a giocare a poker dal vivo, che sono stato in un posto… ma non è vero, sono rimasto a casa. Ho giocato sì, ma online. E chi gioca a poker sa bene cosa intendo".

Ha anche vinto dei premi

E molto serenamente Neymar ha anche voluto raccontare come sono andate le cose al tavolo virtuale: "Sono molto contento della mia performance lì, sto andando molto bene. In questi giorni purtroppo non sono andato in campo per gestione dei carichi, quindi ho avuto un po’ di tempo per fare quello che mi piace di più, oltre al calcio, cioè giocare un po’ a poker. Quindi sì, online ero presente, ho giocato tutti i giorni, sono andato anche a premio, quando giochi lì, dopo un certo tempo, il torneo finisce più o meno verso le otto e mezza, nove di sera, quindi sono arrivato in zona premi. Sono molto felice e sto ancora giocando adesso. Entrate, venite a guardarmi, siamo insieme! Sono davvero molto contento della mia performance. Forza!".

Ovviamente Neymar oltre a condividere anche una foto di una delle partite, ha mostrato anche la palestra dove ha lavorato. Il tutto sperando di rientrare il prima possibile e magari convincere nuovamente Ancelotti con garanzie sul suo stato fisico.