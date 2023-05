Serena Williams racconta la vita alla figlia: “Non sto ingrassando, avrò un bambino”. Lei impazzisce Serena Williams ha pubblicato un video per mostrare la reazione della figlioletta Olympia quando lei e il marito le hanno svelato che avrebbe avuto una sorellina o un fratellino.

A cura di Paolo Fiorenza

Ritiratasi ufficialmente lo scorso 2 settembre, dopo aver perso al terzo turno dello US Open contro Ajla Tomljanovic, Serena Williams si gode la sua nuova vita, fatta per il momento di priorità assoluta alla famiglia, tra un'intervista e un'apparizione televisiva. La campionessa statunitense di tennis, che con 23 titoli del Grande Sam vinti è seconda nella storia solo a Margaret Smith Court, è sposata dal 2017 col connazionale Alexis Ohanian, confondatore di Reddit.

Serena Williams il 2 settembre scorso dopo la sconfitta con Ajla Tomljanovic allo US Open

La coppia poco prima del matrimonio ha avuto una figlia, Olympia, che compirà 6 anni il prossimo 1 settembre. E tra poco la piccola avrà un fratellino o una sorellina, visto che ad inizio maggio la Williams ha annunciato – in occasione del Met Gala – di essere incinta. Serena ha dunque avuto un ripensamento, dopo che in precedenza aveva detto di non volere avere più figli in seguito a tutte le complicazioni del primo parto.

Serena Williams sul red carpet del Met Gala a New York

Nelle scorse ore, poi, è arrivato un altro momento molto importante per la famiglia Ohanian-Williams: far sapere la notizia alla prima figlia. La coppia ha deciso di immortalare il momento in un video che la 41enne tennista ha pubblicato sul proprio canale YouTube, mostrando poi a tutti la tenerissima reazione della bambina.

Il filmato, intitolato "Olympia's Surprise", inizia con le parole della campionessa che in separata sede racconta come la figlia pensasse che sua mamma stesse ingrassando ed era molto preoccupata per questo. Poi la scena si sposta sul divano del salotto di casa, dove Alexis e Serena sono seduti assieme alla bimba. "Ricordi come pregavi per una sorellina o un fratellino? – le dice la mamma – Bene, siamo andati dal dottore e si è scoperto che non sto ingrassando, ma che avrò un bambino".

"Mi stai prendendo in giro?", risponde incredula Olympia. "No, sarai una grande sorella". A quel punto la piccola abbraccia Serena, che poi le mostra il pancione. La figlia impazzisce di gioia e inizia a saltare per la stanza lanciando urletti. Poi tocca a papà Alexis dirle qualcosa: "Hai molto da lavorare per prepararti ad essere una grande sorella", mentre Olympia continua a manifestare tutta la sua felicità. Scene meravigliose, che certamente non fanno rimpiangere alla Williams i momenti delle vittorie in campo.