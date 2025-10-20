Scommesse truccate sul tennis, nuovi arresti: giro di oltre 800 mila euro attorno a giocatori corrotti

Continuano gli arresti in giro per l'Europa attorno all'inchiesta sullo scandalo delle scommesse truccate sul tennis, con la collaborazione di diversi tennisti corrotti e accondiscendenti. In Francia sono state fermate altre cinque persone, ma le indagini – aperte nel dicembre 2023 – stanno continuando in diversi Paesi, tra cui Spagna, Romania e Bulgaria. Si tratterebbe di un giro di vincite fraudolente per un totale di oltre 800 mila euro finora accertati, attraverso il sospetto pagamento a diversi giocatori classificati oltre il 100° posto nella classifica ATP in cambio della perdita volontaria di un set o di una partita. Il tutto, avvenuto durante una quarantina di tornei Challenger o Future tra il 2018 e il 2024, in Francia, altri paesi europei, Nord e Centro America e Africa.

Le pesanti accuse attorno al giro di scommesse illecite: oltre 800 mila euro di vincite

Gli ultimi fermi sono stati confermati a Marsiglia in Grancia a seguito delle indagini che stanno continuando sottotraccia e a fari spenti. Le autorità transalpine insieme a quelle spagnole, bulgare e rumene stanno conducendo un'operazione congiunta con accuse pensatissime per le persone coinvolte: "frode organizzata", "corruzione sportiva", "riciclaggio di denaro e ricettazione da parte di una banda organizzata" e "partecipazione a un'associazione a delinquere". Tutti sono accusati anche di "manovre fraudolente per manipolare l'andamento degli eventi sportivi", per piazzare scommesse su punteggi precedentemente concordati con alcuni tennisti compiacenti, per un giro di vincite di oltre 800.000 euro di finora accertate ma destinate a salire.

Indagini iniziate nel dicembre 2023, in carcere in Romania anche tre ex tennisti

Le indagini sono iniziate nel dicembre 2023 a seguito di anomalie rivelate dall'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo e dalla Française des Jeux in merito a un incontro di doppio all'Open di Rodez che ha coinvolto una coppia francese. Al momento sono ben 14 le persone arrestate in totale tra cui tre ex tennisti, in Romania. Di questi, i due fratelli, Karen e Juri Khachatryan, già implicati dalle autorità sportive per combine e perseguiti per riciclaggio transfrontaliero di fondi derivanti da tangenti e frodi legate alle competizioni sportive.