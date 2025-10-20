Tennis
video suggerito
video suggerito

Scommesse truccate sul tennis, nuovi arresti: giro di oltre 800 mila euro attorno a giocatori corrotti

Continuano i fermi in tutta Europa riguardanti l’indagine iniziata nel dicembre 2023 sulle scommesse illecite attorno al tennis, con la compiacenza di alcuni giocatori. Al momento si sono registrate vincite fraudolente per oltre 800 mila euro.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Continuano gli arresti in giro per l'Europa attorno all'inchiesta sullo scandalo delle scommesse truccate sul tennis, con la collaborazione di diversi tennisti corrotti e accondiscendenti. In Francia sono state fermate altre cinque persone, ma le indagini – aperte nel dicembre 2023 – stanno continuando in diversi Paesi, tra cui Spagna, Romania e Bulgaria. Si tratterebbe di un giro di vincite fraudolente per un totale di oltre 800 mila euro finora accertati, attraverso il sospetto pagamento a diversi giocatori classificati oltre il 100° posto nella classifica ATP in cambio della perdita volontaria di un set o di una partita. Il tutto, avvenuto durante una quarantina di tornei Challenger o Future tra il 2018 e il 2024, in Francia, altri paesi europei, Nord e Centro America e Africa.

Le pesanti accuse attorno al giro di scommesse illecite: oltre 800 mila euro di vincite

Gli ultimi fermi sono stati confermati a Marsiglia in Grancia a seguito delle indagini che stanno continuando sottotraccia e a fari spenti. Le autorità transalpine insieme a quelle spagnole, bulgare e rumene stanno conducendo un'operazione congiunta con accuse pensatissime per le persone coinvolte: "frode organizzata", "corruzione sportiva", "riciclaggio di denaro e ricettazione da parte di una banda organizzata" e "partecipazione a un'associazione a delinquere". Tutti sono accusati anche di "manovre fraudolente per manipolare l'andamento degli eventi sportivi", per piazzare scommesse su punteggi precedentemente concordati con alcuni tennisti compiacenti, per un giro di vincite di oltre 800.000 euro di  finora accertate ma destinate a salire.

Indagini iniziate nel dicembre 2023, in carcere in Romania anche tre ex tennisti

Le indagini sono iniziate nel dicembre 2023 a seguito di anomalie rivelate dall'Autorità nazionale per il gioco d'azzardo e dalla Française des Jeux in merito a un incontro di doppio all'Open di Rodez che ha coinvolto una coppia francese. Al momento sono ben 14 le persone arrestate in totale tra cui tre ex tennisti, in Romania. Di questi, i due fratelli, Karen e Juri Khachatryan, già implicati dalle autorità sportive per combine e perseguiti per riciclaggio transfrontaliero di fondi derivanti da tangenti e frodi legate alle competizioni sportive.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Perché Sinner ha rinunciato alla Coppa Davis con l’Italia, aiutato dal regolamento
Pietrangeli stronca Sinner: “Spero durante la Coppa Davis non vada a giocare altrove… Troppi soldi”
Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l'Italia, l'annuncio: "È stata una scelta difficile"
Il capitano, Filippo Volandri: "Non ha dato la sua disponibilità". La Federazione: "decisione dolorosa"
Quando gioca Jannik Sinner contro Altmaier nle prossimo torneo ATP a Vienna: data e orario dell'incontro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views