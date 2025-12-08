Sara Errani entra ufficialmente nello staff di Jasmine Paolini: quale sarà il suo vero ruolo. L’annuncio è arrivato a a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio.

Dall’oro olimpico al team tecnico: Sara Errani entra ufficialmente nello staff di Jasmine Paolini. La campionessa italiana, già compagna di doppio e protagonista della storica medaglia, affiancherà Danilo Pizzorno nella preparazione della numero 8 del mondo, dopo una stagione 2025 segnata da diversi cambi di allenatore. "Sara seguirà la parte tattica delle partite, il suo livello è straordinario", ha spiegato Paolini, sottolineando il contributo fondamentale dell’esperta tennista nella crescita del team.

Le due azzurre sono state ospiti a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio, in una puntata ricca di momenti divertenti e ricordi preziosi. Dal viaggio della fiamma olimpica alle emozioni della vittoria, le tenniste hanno raccontato il percorso che le ha portate al successo.

Paolini ha ricordato come inizialmente fosse riluttante a giocare in doppio: "Non era la mia specialità, avevo litigato con il mio ex allenatore Renzo Furlan per non volerlo più fare. Poi Sara mi ha convinta e la medaglia è stata soprattutto merito suo".

Sara Errani ha commentato lo stato del tennis italiano: "È un momento incredibile, sia al femminile che al maschile. Quando sono venuta qui 12 anni fa era più concentrato sulle donne, oggi anche il maschile sta crescendo". Paolini ha aggiunto: "La vittoria a Roma è stata una delle più belle della mia vita, mai avrei immaginato di trionfare in casa".

Non sono mancati gli elogi reciproci. Errani ha definito Paolini "una fonte di energia positiva, divertente e motivante", mentre Paolini ha parlato di Sara come "una persona intelligente e preziosa, soprattutto per la parte tattica".

Con il nuovo assetto tecnico, il team di Paolini potrà contare sull’esperienza e la visione di Errani, pronta a guidarla in una stagione ricca di sfide e ambizioni internazionali.